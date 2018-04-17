Пенсионеров района приглашают на встречу в клуб «Октябрьский»

Сладкий стол для пенсионеров района организуют в шахматно-шашечном клубе «Октябрьский». Встреча состоится 19 апреля.

— На таких вечерах мы обычно беседуем на заявленную тему. В этот раз мы собираем горожан в честь 455-летия начала печатания в Москве первой книги на русском языке «Апостол», — объяснил директор учреждения Сергей Куракулов

Он добавил, что мероприятие пройдет бесплатно. На такие встречи обычно приходит не меньше шести человек. Руководство клуба приглашает гостей, которые могут рассказать что-то интересное по теме, исполнить песни или показать какой-то другой номер.

Мероприятие начнется в 19:00. Гостей встретят по адресу: улица Большая Полянка, дом 28.