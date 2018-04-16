В ГД объяснили принцип запрета американских товаров в ответ на санкции США

"Мы этим законом не планируем отвергать бездумно и все подряд американское… Мы не предлагаем отвергать все американское, мы предлагаем принять пакет ответных мер, которые обсудим с представителями тех компаний, которые сегодня попали под санкции (США)", — заявил журналистам Слуцкий.