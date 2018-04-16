В ГД объяснили принцип запрета американских товаров в ответ на санкции США 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Законопроект об ответных мерах России на действия США не планирует бездумно отвергать все американское, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы этим законом не планируем отвергать бездумно и все подряд американское… Мы не предлагаем отвергать все американское, мы предлагаем принять пакет ответных мер, которые обсудим с представителями тех компаний, которые сегодня попали под санкции (США)", — заявил журналистам Слуцкий.
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.