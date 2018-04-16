Водный туризм в Подмосковье: советы инструкторов

Туристы на каяках, байдарках и катамаранах отправятся в походы выходного дня и в многодневные туры по большим и малым речкам Подмосковья . Как влиться в тусовку, выбрать плавсредство и маршрут, обозреватель РИАМО узнал у опытных инструкторов-водников из Подмосковья.

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Основные требования

Большинство клубов водного туризма готовы принять в свои ряды новичков, причем без ограничений по возрасту и уровню подготовки.

Как правило, для самостоятельного участия в походах принимают туристов с 18 лет; в несложные походы выходного дня допускаются дети с 3-х лет в сопровождении родителей.

Специальная подготовка также не требуется, некоторые клубы настаивают на «базовой физической подготовке участника».

Так как любой поход связан с экстримом, турклубы требуют строгого соблюдения правил: четкое выполнение указаний руководителя группы и обязательный спасжилет на протяжении всего маршрута, независимо от умения плавать.

Также турклубы категорически против распития спиртных походов во время похода.

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Где учиться

Первые шаги в водном туризме рекомендуется делать под руководством опытного инструктора. В Подмосковье есть множество водных клубов, где можно найти единомышленников.

Например, в подмосковном Дзержинском работает Дзержинский гребной клуб, сюда приезжают водники из Москвы и близлежащих городов Московской области. В клубе есть множество направлений: гребля на каноэ, гребля на байдарке или драгонботе (китайские лодки в форме дракона), которые сейчас набирают популярность. Зимой спортсмены тренируются на незамерзающих участках Москвы-реки, а летом — на Дзержинских карьерах.

В подмосковной Лобне работает семейный турклуб «Радужный путь». Здесь практикуют семейные походы по речкам Подмосковья, а также велотуризм, пеший и водный туризм и многое другое.

Потренироваться на воде можно и в клубе «Вольный ветер» на севере Москвы. В клубе проводят небольшие (от 2-3 часов) сплавы по реке Сходня в Московской области.

Водные клубы в летний период открываются и на подмосковных базах отдыха, где есть водоемы. Такой вариант может подойти новичкам: жить на базе и совершать небольшие сплавы, не погружаясь с головой в походную жизнь. Все необходимое снаряжение для сплава участникам выдается.

Такие услуги предоставляются, например, на базе отдыха «Мечта» в Ленинском районе Подмосковья, где туристы сплавляются на надувных байдарках по реке Пахра. А в Серпуховском районе в «Парке Дракино» сплавляются на байдарках по Оке.

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Плавсредства

Большинство клубов для походов с новичками выбирают байдарки, либо полностью надувные, либо каркасно-надувные. Байдарки имеют тихий ход, в них одновременно могут разместиться два-три человека.

Также водные турклубы предлагают для походов катамараны, как двухместные, так и многоместные на 4-6 человек. Последние часто выбирают для семейных походов с детьми.

Покупка байдарки или катамарана — дорогое удовольствие, поэтому новичкам стоит взять все снаряжение в аренду или пойти в поход, где в стоимость тура прокат уже включен. Аренда плавсредства в специальном сервисе обойдется в 700-1500 рублей за сутки плюс залог.

Руководитель Дзержинского гребного клуба Роман Вернхоф считает, что самое оптимальное плавсредство для новичка — это морской каяк.

«У него большая грузоподьемность. Это позволяет провести и поход выходного дня, и многодневный», — отметил эксперт.

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Снаряжение

Чтобы грамотно собраться в водный поход, требуется опыт в туризме.

Если учесть то, что плавсредство, весла и палатка будут предоставлены турклубом, то туристу необходимо взять минимум личных вещей:

— Спальник

— Коврик-пенка для сна — Налобный фонарик с комплектом запасных батареек

— Комплект одежды «на сплав» и «на лагерь»

— Перчатки для гребли

— Головной убор и солнцезащитный крем

— Непромокаемая обувь для сплава

— Кружка, ложка, миска, нож (КЛМН)

— Предметы личной гигиены

— Личная аптечка

Опытные туристы советуют брать с собой только необходимые вещи — с учетом прогноза погоды, места проведения похода и сроков.

По мнению опытных водников, идеальная одежда на время сплава — это термобелье из полипропилена и термобелье из микрофлиса (в дополнение к полипропиленовому белью). Такая одежда отлично отводит влагу и греет даже в мокром состоянии. Также необходим непромокаемый костюм или дождевик.

А вот для лагеря лучше выбрать одежду из натуральных тканей и не забыть о теплых свитерах или «флисках» на прохладные подмосковные вечера с песнями у костра.

О питании участников похода, а также оборудовании для приготовления пищи, как правило, заботятся организаторы сплава. Однако участники могут запастись перекусами (батончики, орехи, сухофрукты).

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Маршруты

Опытные водники уверяют, что большинство подмосковных водоемов подходит для новичков.

Для первых маршрутов рекомендуется выбрать: речку Малая Истра (от села Павловская Слобода), Москву-реку (на участке Тучково-Звенигород), речку Ворю (от Красноармейска), Протву (от деревни Шемякино), а также Истринское водохранилище.

Опытный турист-водник и знаток подмосковных рек Дмитрий Шварц называет «классикой жанра» для начинающих такие речки, как Волгуша (Дмитровский район), Малая Истра (Истринский район) и Каширка (Ступинский район). Кроме того, Шварц «разложил» подмосковные речки на 4 категории сложности от А до Г, с которыми можно ознакомиться здесь.

Водный инструктор Роман Вернхоф напоминает, что перед водным походом необходимо получить навыки гребли и ознакомиться с ситуациями, возникающими на воде. А выбор маршрута похода, естественно, нужно оставить опытному инструктору.

Из актуальных предложений на апрель-май:

Маршрут «Широка Ока» на байдарках на (2 дня)

Когда: 20 — 22 апреля

Стоимость: 3900 рублей (в стоимость включено снаряжение, питание, трансфер, услуги инструктора)

Сплав по реке Киржач на байдарках (на 2 дня)

Когда: 28 — 30 апреля, 30 апреля — 2 мая, 1 — 3 июня

Стоимость: 6500 рублей (в стоимость включено снаряжение, питание, трансфер, услуги инструктора)

Сплав по реке Дубна на байдарках (на 2 дня)

Когда: 12 — 13 мая Стоимость: 3990 рублей (в стоимость включено снаряжение, питание, услуги инструктора)

Сплав по реке Протве на катамаране (от 2 до 6 часов)

Когда: любые выходные дни в апреле — мае Стоимость: от 1500 рублей в зависимости от программы

Каякинг-тур по Москве-реке (4 часа)

Когда: по желанию заказчика

Стоимость: 4500 рублей на двоих (в стоимость включен трансфер, инструктаж, прокат снаряжения)

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