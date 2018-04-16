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Обстрел Сирии и угроза санкций сбили рубль с ног, а нефть продолжает его поддерживать, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Обстрел Сирии и угроза санкций сбили рубль с ног, а нефть продолжает его поддерживать, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 22 минуты назад
Фото: Прайм
Доллар США к середине дня стоит 61,93 руб. (-0,2%). Евро торгуется по 76,53 руб. (-0,02%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 17 апреля, составляют 62,27 руб. за американскую валюту и 76,84 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 84 и 109 копеек соответственно.
Рынок нефти в начале недели попал в зону коррекции. Баррель североморского сырья Brent теряет 1,5% и торгуется по $71,55, бочка легкой техасской нефти WTI оценивается в $66,39 (-1,4%). Инвесторы избавляются от премии за ближневосточный риск, получив на руки факты о ракетных атаках на сирийские объекты в минувшие выходные. Дональд Трамп обещал — Дональд Трамп сделал, и теперь на площадке работает вторая часть рыночной аксиомы «покупай на рисках — продавай на фактах».
В фокусе биржевого внимания остается вопрос с усилением антироссийских санкций. О них может быть объявлено уже сегодня вечером и, по всей видимости, ужесточение может касаться отдельных персоналий и компаний. Определенную поддержку российской валюте оказывает стоимость нефти в рублевом эквиваленте — около 4500 руб. за бочку — но если западные санкции обнажат и так видимые риски, рублю не поздоровится. Пара доллар/рубль при ухудшении внешнего фона способна быстро вернуться выше 63,50 руб. и активировать тем самым прежний таргет в 66,50 руб. за доллар США.
Доллар США закроет сегодняшние торги в пределах 61,5-63,00 руб., а евро — в границах 76-78,00 руб.
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