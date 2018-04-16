700 литров спиртосодержащей продукции снято с реализации в Нижегородской области

Более 1600 внеплановых проверок объектов, занятых в розничной продаже спиртосодержащей продукции, проведено Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области , сообщает пресс-служба ведомства.

Запрещенная к реализации продукция выявлена на 122 объектов. В результате снято с реализации порядка 700 литров спиртосодержащей непищевой и спиртосодержащей пищевой продукции.

Как отмечается, основным эффектом от принятых мер стало уменьшение случаев отравлений алкоголем в 1,3 раза за 2017 год (по сравнению с предыдущими годом).

Вынесено 124 постановления о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц, наложено административных штрафов на сумму более 500 тысяч рублей.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 5 апреля 2018 года розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами приостановлена еще на 180 суток. Указанные ограничения вступают в силу 20 апреля.

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