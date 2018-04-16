Вымогают деньги или судятся за свое? В Зареке жильцы самостроев обвиняют застройщика в подтоплении

Жители частного сектора в Зареке оказались посреди строительной площадки. По словам тюменцев, живущих в самостроях, застройщик начал работы в нарушение установленных администрацией договоренностей. В ответ компания заявляет, что всё делается в рамках закона, а жильцы домов просто вымогают деньги.

В этой запутанной истории разбирался 72.ru.

Дом, который затопило

Первой клич о помощи в соцсетях бросила Юлия Жалнина, проживающая вместе с семьей в доме №14 по улице Республиканец.

Дом на Республиканец, 14 затопило по щиколотку. Семье Жалниных вынуждена была временно поселиться у родственников

Девушка рассказала, что 9 апреля их дом начало топить. Причину искать долго не пришлось. За окном уже несколько месяцев работала строительная техника застройщика ООО «К2». Сейчас компания занимается подготовкой территории к строительству жилого комплекса. Множество частных домов уже снесены после переселения их хозяев. Именно после отсыпки прилегающей территории четыре дома, которые не расселили, начало топить.

— С прошлого года нас сносит ООО «К2». Так как они считают, что у нас самострой, они подали в суд, чтобы выселить нас без предоставления жилья. Мы подали иск на право собственности. Пока ещё идут судебные разбирательства. Но так как они считают, что могут всё, то начали строительные работы. Наш дом оказался в канаве. Его затопило талыми водами. Обращались во все службы, но никто не среагировал, — рассказывает Светлана Желнина, мать Юлии.

Предыдущее судебное разбирательство, по словам ее дочери, ни к чему не привело. Суд оставил всё без изменений и не признал дом собственностью Жалниных.

— Застройщик сначала предлагал нам 387 тысяч рублей за переселение, но мы отказались. Что мы на такие деньги купим? Это наш дом. Моя семья здесь прожила 21 год, — говорит Юлия.

Почему дом не приватизировали

В своем доме Светлана Алексеевна проживает вместе дочерью, сыном, его женой и маленьким 5-летним ребенком. Им пришлось в день затопления временно переехать к родственникам, так как в доме стало опасно жить. Мебель пришлось поднять вверх, чтобы не испортилась. Но часть уже разбухла из-за воды. Также просела печка в доме, полы разбухли и двери перестали открываться.

Пол разбух от сырости так, что двери не открывались. Пришлось его разобрать

Не осталось ничего и от огорода. Раньше вся вода уходила в водоотводной канал неподалеку. Но после того, как его засыпали песком, она пошла в огород и дом. Баня теперь непригодна для пользования, она затоплена по щиколотку. Во время отсыпки территории, по словам жильцов, строительная техника даже сломала забор. Его так и не восстановили.

По словам тюменки, раньше дома на этой улице не приватизировались, так как территория считалась затопляемой. В 2000-ных они попытались узаконить своё жильё, чтобы оно не считалось самостроем, но не получилось. Причина — высота потолка дома: постройки 1949 года не подходят по СанПиН. Для легализации жилья требовалось поднять дом либо потолок, но семья Желниных говорит, что не могла себе позволить это.

Разруха и изрезанная колеями дорога: как живется в подтопленных домах

В соседнем доме №16, где проживает пенсионерка Нина Гвай, ситуация немного лучше, так как у него затопило только подвал. Сначала, конечно, до него надо дойти: дорога изрезана колеями, которые оставили грузовые машины и строительная техника. Дом пенсионерки тоже является самостроем. Вода затопила сарай, баню и погреб — В туалет и в баню никуда не сходишь — везде затопило, — рассказывает тюменка.

Двор у Нины Гвай тоже затопило. Вода заполнила и погреб под домом

Строительная техника принесла проблем и Светлане Сайфуллиной, жительнице дома №201б на улице Береговой. Её дом не затопило, но её возмущает, что КАМАЗы разбили дорогу. Также вокруг её участка засыпали песка на уровень выше дома. Том Светланы тоже числится самостроем, хоть тюменка прожила в нём не один десяток лет. — Как можно так ездить? У меня бабушка старенькая, ей 89 лет. Ей ни выйти, ни прогуляться. Выше забора мне глины насыпали, — жалуется тюменка.

Что говорит юрист

Юрист Анна Ермакова , которая защищает интересы Нины Прокопьевной, считает, что застройщик ООО «К2» нарушил договор о развитии застроенной территории, подписанный в декабре 2016 года. — Пока в судебном порядке не решен этот вопрос, нельзя начинать работы, нарушающие ландшафт и жизнеобеспечение людей. Люди лишены возможности брать воду из водозаборных колонок. Им пришлось ходить за водой за километр. Из-за затопления жителям опасно оставаться в домах. Застройщик знал, что будет такая история. Работы вообще не должны были начинаться, пока не будет всё решено с жителями района, — заявила юрист Анна Ермакова.

На территории работает застройщик ООО «К2». Сейчас у них идут судебные процессы с жильцами домов, которые отказались переселиться

Засторойщик: жильцы вымогают деньги

Компания — застройщик ООО «К2», которая в 2016 году получила около 9 гектаров под застройку, не считает, что нарушила какие-то договорённости с администрацией. — У нас есть договор. Мы взяли территорию у администрации. Со своей стороны все действия совершаем в полном соответствии с законодательством. На этой территории был 31 дом, а осталось всего три. Это люди, которые не хотят договариваться и вымогают деньги. Всем остальным мы деньги выплатили и все компенсировали. Что ещё можем сделать? Мы социально ответственная компания. Сделали им отчет об оценке дома. Там стоимость каждого от 300 до 600 тысяч рублей. Понимая, что за такие деньги люди ничего не купят, официально предложили жильцам два миллиона рублей, — рассказал 72.ru Артём Божедомов, управляющий компании-застройщика. Он также добавил, что хозяевам домов №14 и №16 в суде предлагали 2 миллиона рублей, но жильцы затребовали значительно больше.

Руководитель компании, в свою очередь, видит два пути развития событий. Первый: компания-застройщик «К2» заключает с жильцами мировое соглашение, выплачивает им 2 миллиона рублей на покупку нового жилья. Второй вариант предполагает добиться через суд расселения домов, поскольку они официально считаются самостроями. В этом случае люди ничего точно не получат, так как не являются собственниками.

В качестве подтверждения своих слов Артём Божедомов приводит протокол судебного заседания, которое прошло в январе 2018 года.

С предложенными варианты жители самостроев не согласны. Они считают, что за предложенные 2 миллиона рублей не смогут купить комфортное жилье. Сейчас же тюменцы планируют в суде доказать собственность и, основываясь на этом факте, дальше защищать свои интересы.

Чем закончится спор между жильцами трёх домов, остаётся под вопросом. Редакция 72.ru будет следить за ситуацией.

Смотрите также запись прямой трансляции корреспондента 72.ru Артура Галиев с этого района. Он своими глазами увидел то, что стало с домами после прихода воды и пообщался с их жильцами.

Ранее мы рассказывали о жителях района ДОК, которые тоже столкнулись с тем, что их дома признаны самостроями. В них целыми поколениями жили люди, платили коммунальные платежи и налоги, а сейчас они никак не могут доказать, что это их собственность.

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