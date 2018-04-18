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Нижегородец получил 3,5 года колонии-поселения за гибель трех друзей в ДТП
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Нижегородец получил 3,5 года колонии-поселения за гибель трех друзей в ДТП 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Приокский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор 30-летнему местному жителю, по вине которого в результате ДТП погибли трое его друзей, сообщает в среду прокуратура Нижегородской области.
Установлено, что 9 октября 2017 года нижегородец сел за руль автомобиля ВАЗ-21140 в состоянии алкогольного опьянения, вместе с ним в машине ехали трое его друзей. На улице Горной водитель потерял контроль, и автомобиль выехал за пределы проезжей части дороги на обочину, где врезался в гараж. В результате ДТП два пассажира автомобиля погибли на месте происшествия, третий скончался в январе 2018 года.
Суд приговорил нижегородца к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Водитель ранее не судим, вину признал полностью, дело рассмотрено в особом порядке. На иждивении у мужчины двое малолетних детей. Он полностью возместил материальный ущерб и моральный вред.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: pexels.com.
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