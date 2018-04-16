Рецепт здоровья: почему благополучие сотрудников зависит от лидера компании

В современной экономике ключевую роль играет человеческий капитал. Конкурентное преимущество получают компании, которым удается объединить вокруг своих ценностей специалистов с лучшим образованием и навыками. Однако собрать команду профессионалов, договориться о достойной оплате труда, предоставить социальный пакет и поставить рабочие задачи — мало. Ни один член коллектива не застрахован от снижения эффективности. Сотрудник может «сгореть» на работе, потерять мотивацию, заболеть, переключиться на решение семейных проблем.

Сухие цифры: только американские компании тратят почти $1 трлн на лечение собственных специалистов. По данным Watson Wyatt, 72% сотрудников не дают нужных результатов из-за эмоционального истощения.

Как решить эту проблему? Чуткость к желаниям команды, создание комфортной обстановки в рабочей среде и за ее пределами — в последние годы драйвером успеха бизнеса стали программы здоровья и личного благополучия (well-being). Программы благополучия — это не только про сохранение здоровья. Это, прежде всего, баланс физического, ментального, социального и духовного состояния. Чтобы достичь баланса, компании открывают медицинские и спортивные программы, проводят тренинги по развитию эмоционального интеллекта. Появился тренд на более гибкое планирование работы, в том числе удаленной. Насыщеннее становится корпоративная культура.

Подобные инвестиции в персонал позволяют сократить издержки из-за отсутствия сотрудников по болезни, купируют профессиональное выгорание, повышают мотивацию — и следовательно, приносят экономическую выгоду компании. Исследования показывают, что благополучный специалист в три раза эффективнее, в три с половиной раза креативнее и в четыре раза лояльнее к компании, чем его несчастливый коллега. Gallup приводит статистику, согласно которой компании с высокой вовлеченностью персонала показывают прибыльность на 27% выше, чем компании, где не уделяется необходимое внимание сотрудникам.

Успех программ личного здоровья и благополучия во многом зависит от позиции топ-менеджера. Согласно исследованию Deloitte, в деловом сообществе существует запрос на лидеров новой формации: представителей более молодого поколения, которые готовы к гибкости и принятию различий. Даже высокотехнологические компании признают, что идеальный менеджер в первую очередь должен быть хорошим наставником, которому интересен успех и благополучие подчиненных, и только во вторую очередь обязан обладать ключевыми профессиональными навыками и давать советы.

На мой взгляд, требования к руководителям, действительно, изменились. Сейчас CEO возглавляют различные кросс-функциональные команды, состав которых постоянно меняется в зависимости от задач. Фактически генеральный директор остается единственным, кто видит ситуацию в долгосрочной перспективе, следит за тем, чтобы организация не стагнировала. Он и коммуникатор, и консолидатор; как никогда ранее, возросла роль руководителя как коуча, который должен не только управлять персоналом, но и вдохновлять сотрудников личным примером.

Особую роль в развитии человеческого капитала играют женщины-лидеры. Например, фармацевтический бизнес предполагает понимание того, как строится забота о здоровье в семье. Близость к семейным и общественным ценностям делает женщин-руководителей более востребованными в этой сфере, чему есть статистическое подтверждение. Женщина может себе позволить не конкурировать с мужчинами в корпоративной среде, а делать бизнес по-другому, создавая и поддерживая дух кооперации и солидарности. В женском лидерском репертуаре, помимо профессиональных компетенций, есть аутентичные способности слушать, договариваться и понимать.

Обнадеживает, что руководители все чаще видят взаимосвязь между результатами бизнеса и благополучием сотрудников. Участвуя в опросе Oracle , управленцы отметили, что вовлеченность персонала положительно влияет на создание прочных рабочих связей между сотрудниками (65%), помогает повысить эффективность компании (61%) и способствует улучшению обслуживания клиентов (60%). Есть все основания полагать, что в ближайшие годы число лидеров, которые бережно относятся к человеческому капиталу, будет только расти.

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