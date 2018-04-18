Саратовский губернатор выступил с ежегодным отчётом

В Саратовской областной Думе заслушали губернатора Валерия Радаева с отчетом о результатах работы правительства за 2017 год, депутат Государственной Думы Николай Панков отметил, что в своем отчете глава региона озвучил не только достижения, но и планы, сообщает пресс-служба ЕР

По словам Панкова, Радаев открыто говорит о том, что не все вопросы решены, в отчете прозвучали планы по развитию области во всех отраслях.

«Жителям важно услышать, как решаются их проблемы. Считаю, что успешная реализация намеченных проектов во многом зависит от работы каждого конкретного чиновника на своем месте. Стоит признать — в кадровых вопросах есть к чему стремиться», — отметил политик.

«Хорошо, что во главу своей работы Валерий Радаев ставит интересы людей и решение социальных вопросов. Такой подход особенно заметен в условиях паводка, когда губернатор лично выезжал в пострадавшие районы и держал ситуацию на своем контроле. Вместе с ним решали вопрос по трудоустройству работников завода имени Маминых. Отмечу, что такого же подхода губернатор требует и от своих подчиненных — искать решение самых сложных проблем, советуясь с людьми.