Злоумышленники взломали казино через умный термометр

Николь Иган, глава занимающейся кибербезопасностью компании Darktrace, сообщила, что казино стало жертвой киберпреступников благодаря умному термометру, используемому для мониторинга воды в установленном в холле аквариуме. Используя этот термометр, злоумышленники смогли похитить информацию из базы данных казино.

«Нападавшие использовали уязвимое устройство для того, чтобы закрепиться в сети. Затем они нашли базу данных игроков и выгрузили ее в облако», — заявила Иган в интервью Wall Street Journal

Предполагается, что эта база данных включала информацию о некоторых из самых активных игроков казино. Экспертов насторожил тот факт, что злоумышленникам удалось получить ее с помощью интернета вещей.

Иган объяснила, что получившее распространение использование умных устройств делает людей более уязвимыми для кибератак. Конечно, об этом и раньше говорили, в этом нет ничего нового, однако здесь мы наблюдаем реальный пример использования интернета вещей в злонамеренных целях.

«Существует множество умных устройств, чем их больше, тем и больше становится поверхность атаки, которая может не контролироваться стандартными средствами защиты», — подчеркивает госпожа Иган.