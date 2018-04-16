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Злоумышленники взломали казино через умный термометр
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Злоумышленники взломали казино через умный термометр 

Anti-Malware.ru 47 минут назад
Николь Иган, глава занимающейся кибербезопасностью компании Darktrace, сообщила, что казино стало жертвой киберпреступников благодаря умному термометру, используемому для мониторинга воды в установленном в холле аквариуме. Используя этот термометр, злоумышленники смогли похитить информацию из базы данных казино.
«Нападавшие использовали уязвимое устройство для того, чтобы закрепиться в сети. Затем они нашли базу данных игроков и выгрузили ее в облако», — заявила Иган в интервью Wall Street Journal.
Предполагается, что эта база данных включала информацию о некоторых из самых активных игроков казино. Экспертов насторожил тот факт, что злоумышленникам удалось получить ее с помощью интернета вещей.
Иган объяснила, что получившее распространение использование умных устройств делает людей более уязвимыми для кибератак. Конечно, об этом и раньше говорили, в этом нет ничего нового, однако здесь мы наблюдаем реальный пример использования интернета вещей в злонамеренных целях.
«Существует множество умных устройств, чем их больше, тем и больше становится поверхность атаки, которая может не контролироваться стандартными средствами защиты», — подчеркивает госпожа Иган.
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