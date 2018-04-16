Лекцию о церковном пении прочитали в православно-просветительском центре на Красноармейской

Лекция «Церковное пение. Первоначальные сведения» состоялась в православно-просветительском центре, действующем на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. О древнейшей православной традиции в рамках проекта «Арфа Серафима» рассказала руководитель певческой школы при храме Екатерина Маслова . Об этом сообщил представитель храма.

− Мы обратились к истории древних распевов, возникших еще во времена Византии. Я рассказала о традициях разных православных народов, западных распевах, а также богослужебной партесной музыке, которую писали Бортнянский, Рахманинов и многие другие композиторы, — поделилась Маслова.

Напомним, что проект «Арфа Серафима» создан для тех, кто интересуется христианской культурой и историей церкви. В рамках проекта регулярно проводятся тематические беседы, встречи с известными людьми, концерты.

Адрес храма: Красноармейская ул., д. 2а, стр. 1. (мю)