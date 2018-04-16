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В усадьбе Деда Мороза прошел субботник
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В усадьбе Деда Мороза прошел субботник 

Управа района Кузьминки 50 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В Московской усадьбе Деда Мороза 14 апреля состоялся общегородской субботник. В нем приняли участие специалисты усадьбы и добровольцы, пришедшие на помощь. Например, к уборке подключилась одна молодая пара с очаровательным малышом по имени Дима.
«За три часа уборки весеннего мусора, как снаружи, так и внутри Усадьбы и Теремов никто из участников этого сказочного перформанса не пожаловался на усталость и не покинул своего, хоть и временного, но рабочего места», — говорится на сайте усадьбы.
Завершилось традиционное весеннее мероприятие детской дискотекой. Хорошее настроение и аплодисменты посетителей усадьбы стали заслуженной наградой для всех участников и организаторов субботника. (вт)
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