В усадьбе Деда Мороза прошел субботник

В Московской усадьбе Деда Мороза 14 апреля состоялся общегородской субботник. В нем приняли участие специалисты усадьбы и добровольцы, пришедшие на помощь. Например, к уборке подключилась одна молодая пара с очаровательным малышом по имени Дима.

«За три часа уборки весеннего мусора, как снаружи, так и внутри Усадьбы и Теремов никто из участников этого сказочного перформанса не пожаловался на усталость и не покинул своего, хоть и временного, но рабочего места», — говорится на сайте усадьбы.

Завершилось традиционное весеннее мероприятие детской дискотекой. Хорошее настроение и аплодисменты посетителей усадьбы стали заслуженной наградой для всех участников и организаторов субботника. (вт)