Пенсионеры района Кузьминки приняли участие в общегородском субботнике

Активные жители района Кузьминки, участники проекта «Московское долголетие», которые занимаются при ТЦСО «Кузьминки» приняли участие в общегородском субботнике, который состоялся 14 апреля. «Перед физической работой необходима разминка, а если она проходит в увлекательной форме, как, например, танцевальный флешмоб, то это не только способ поднять тонус, но и зарядиться положительными эмоциями. После такой разминки — любая работа по плечу», — говорится на сайте учреждения.

Напомним, что принять участие в проекте «Московское долголетие» может любой пенсионер. (вт)