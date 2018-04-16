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Пенсионеры района Кузьминки приняли участие в общегородском субботнике
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Пенсионеры района Кузьминки приняли участие в общегородском субботнике 

Управа района Кузьминки 50 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Активные жители района Кузьминки, участники проекта «Московское долголетие», которые занимаются при ТЦСО «Кузьминки» приняли участие в общегородском субботнике, который состоялся 14 апреля. «Перед физической работой необходима разминка, а если она проходит в увлекательной форме, как, например, танцевальный флешмоб, то это не только способ поднять тонус, но и зарядиться положительными эмоциями. После такой разминки — любая работа по плечу», — говорится на сайте учреждения.
Напомним, что принять участие в проекте «Московское долголетие» может любой пенсионер. (вт)
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