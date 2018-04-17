Филиал телеканала «360° Подмосковье» появился в Истре

«Шестнадцатого апреля, уже официально, в информационном поле городского округа Истра появился новый, профессиональный игрок. И это событие без всяких сомнений примечательно, поскольку местное телевидение является одним из самых важных и востребованных средств коммуникации, освещения новостей и событий», — отмечается в материале.

Студия филиала «Истра 360» оснащена всем необходимым оборудованием для современного стиля вещания и качественного выпуска новостей. Картинка теперь будет четче, а звук чище.

«Очень здорово, что здесь будет трудиться и современная команда журналистов, операторов, в целом сотрудников филиала. Я полностью уверен, что их совместная работа будет задавать информационному пространству городского округа Истра новый тон, и это по достоинству оценят наши жители и гости», — отметил Дунаев.