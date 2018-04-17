Ещё
Филиал телеканала «360° Подмосковье» появился в Истре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Филиал телеканала «360° Подмосковье» появился в Истре 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В городском округе Истра официально открыли филиал телеканала «360° Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«Шестнадцатого апреля, уже официально, в информационном поле городского округа Истра появился новый, профессиональный игрок. И это событие без всяких сомнений примечательно, поскольку местное телевидение является одним из самых важных и востребованных средств коммуникации, освещения новостей и событий», — отмечается в материале.
Открывали студию почетные гости: вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова, руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев, генеральный директор телеканала «360° Подмосковье» Вячеслав Духин.
Студия филиала «Истра 360» оснащена всем необходимым оборудованием для современного стиля вещания и качественного выпуска новостей. Картинка теперь будет четче, а звук чище.
«Очень здорово, что здесь будет трудиться и современная команда журналистов, операторов, в целом сотрудников филиала. Я полностью уверен, что их совместная работа будет задавать информационному пространству городского округа Истра новый тон, и это по достоинству оценят наши жители и гости», — отметил Дунаев.
РИАМО: последние новости
Фестиваль отечественных сыроваров станет главной особенностью ярмарки в Коломенском округе Работу базовой станции «Билайна» в Москве приостановили на 40 суток Компании, эксплуатирующей полигон ТБО «Ядрово», вручили штраф за разлив фильтрата
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка решила помешать Трампу109
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой184
Кобзон выбрал место на кладбище137
У Порошенко нашли секретную фабрику246
Европа собралась защитить россиян117
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение