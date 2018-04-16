Филиал телеканала «360» начал вещать в Истре

Балашихе Телеканал «360» расширяет географию телевизионного вещания. Новый филиал начал работу в Истре . Он стал пятым по счету в Подмосковье ‐ уже открыты студии в Дубне, Одинцове, Химках

Студию истринского филиала построили в рекордные сроки. Всего за 2 месяца появилась современная ТВ-площадка. Здесь и лучшее оборудование, и впечатляющие декорации. Главная особенность филиала — летняя веранда с видом на Новоиерусалимский монастырь. Именно на ней будут проходить интервью с ключевыми спикерами района.

Над строительством обновленной студии работали больше 50 человек. Еще больше — на ее тестировании: настройка аппаратуры, репетиция работы ведущей и режиссера, подготовка операторов.

Новости Истры можно будет увидеть на 21-й кнопке в 9:20, 12:30 и 19:50. А также ежедневно, по будням, на телеканале «360 Новости». Также за новостями Истры можно следить в социальных сетях: на Youtube и «ВКонтакте». Каждый житель округа может стать соавтором новости. Для этого необходимо подписаться группу филиала «ВКонтакте» и нажать кнопку «Предложить новость».