Суд рассмотрел дело в отношении девушек, которых 30 лет назад перепутали в челябинском роддоме 

Им выплатят по 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, пишет газета Коммерсант. Екатерина Туганова и Люция Тулегенова обратились в суд в этом месяце. Каждая оценила ошибку врачей в 10 млн руб. Благодаря результатам ДНК-теста, Екатерине и Люции удалось доказать вину медиков. Однако суд посчитал сумму компенсации завышенной и уменьшил ее в 10 раз. Подмена произошло в 1987 году из-за путаницы с «созвучными фамилиями». Мать Зинаида Туганова отмечает, что сразу догадалась о подмене ребенка, но врачи не послушали ее. В итоге жизнь ее родной дочери сложилась непросто. В 13 лет она попала в детдом, стала инвалидом по слуху, образования не получила. А вот воспитанная Зинаидой девочка получила много любви и заботы. Родители вылечили ее от серьезного врожденного недуга и дали два высших образования. Теперь у Зинаиды Тугановой 2 дочки. За время судебной тяжбы они сдружились.