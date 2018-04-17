Перепутанные в роддоме жительницы Челябинска получат по миллиону рублей

ЧЕЛЯБИНСК , 17 апр — РИА Новости . Суд во вторник взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей в пользу каждой из двух жительниц Челябинска, которых 30 лет назад перепутали в роддоме и которые воспитывались у неродных матерей, сообщила РИА Новости консультант Центрального районного суда города Наталья Прохорова

По данным суда, 20 марта в райсуде прошли предварительные судебные заседания по искам женщин к областному перинатальному центру, министерству здравоохранения области, министерству финансов РФ и управлению федерального казначейства области о компенсации морального вреда. Истцы требовали суд взыскать в их пользу 10 миллионов рублей каждому. По итогам предварительных судебных заседаний было вынесено определение об объединении исков в одно производство и назначение их рассмотрения на 17 апреля.

"Во вторник в судебном заседании были рассмотрены данные иски. Суд вынес решение взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей в пользу каждого истца — Екатерины Тугановой и Люции Рамазановой", — сказала Прохорова.

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней, уточнила она.

По словам Прохоровой, Люция Рамазанова в обосновании своих требований сообщила суду о тяжелой жизненной ситуации, так как ее, как теперь выяснилось, неродная мать не занималась воспитанием и здоровьем детей, в результате она в настоящее время стала инвалидом по слуху. Что касается второй истицы Екатерины Тугановой, то она сообщила суду, что все в ее жизни было благополучно, но ее постоянно преследовало ощущение непонимания в отношениях с матерью (которая оказалась ей неродной). Екатерина очень надеялась, что тест ДНК все же подтвердит родство с женщиной, которая ее воспитывала, сказала она в суде, но этого не произошло.

Под данным райсуда, 23 августа 2017 года Центральным районным судом Челябинска вынесено решение по иску Зои Тугановой, которая как родную воспитывала Екатерину Туганову, к вышеперечисленным ответчикам о компенсации морального вреда. В пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей, решение вступило в законную силу.