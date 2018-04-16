Перепутанные в роддоме 30 лет назад челябинки подали иск 

В Челябинске во вторник, 17 апреля, суд рассмотрит двух жительниц Челябинска Люции Рамазановой и Екатерины Тугановой, перепутанных в роддоме 30 лет назад, сообщила РИА «Новости» консультант Центрального районного суда города Наталья Прохорова.
«Во вторник, 17 апреля, состоится судебное заседание по рассмотрению данных исков», — сказала Прохорова.
По данным суда, 20 марта в райсуде прошли предварительные судебные заседания по искам женщин к областному перинатальному центру, министерству здравоохранения области и министерству финансов РФ о компенсации морального вреда. Женщины требуют компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей каждая.
Напомним, Екатерину Туганову и Люцию Рамазанову перепутали в местном роддоме на улице Тимирязева более 30 лет назад. Девочки воспитывались в чужих семьях. Подмена подтвердилась в январе 2017 года.
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