Перепутанные в роддоме 30 лет назад челябинки подали иск

«Во вторник, 17 апреля, состоится судебное заседание по рассмотрению данных исков», — сказала Прохорова.

По данным суда, 20 марта в райсуде прошли предварительные судебные заседания по искам женщин к областному перинатальному центру, министерству здравоохранения области и министерству финансов РФ о компенсации морального вреда. Женщины требуют компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей каждая.

Напомним, Екатерину Туганову и Люцию Рамазанову перепутали в местном роддоме на улице Тимирязева более 30 лет назад. Девочки воспитывались в чужих семьях. Подмена подтвердилась в январе 2017 года.

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