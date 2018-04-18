Избитого в Екатеринбурге журналиста выписали из больницы

"Выписали из стационара, больничный будет еще три недели минимум", — сказала она.

Вечером 12 апреля на Дмитрия Полянина во дворе его дома напали двое неизвестных, ударив сзади арматурой. По словам пострадавшего, он получил ушибы, сотрясение мозга и перелом ребра. Полянин связал инцидент с материалом, посвященным «коммунальным войнам» в столице Среднего Урала, опубликованном в «Областной газете» в январе.

По факту нападения на журналиста возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».