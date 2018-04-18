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Избитого в Екатеринбурге журналиста выписали из больницы
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Избитого в Екатеринбурге журналиста выписали из больницы 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина, пострадавшего в результате нападения в Екатеринбурге, выписали из стационара, сообщила в среду РИА Новости его заместитель Яна Белоцерковская.
"Выписали из стационара, больничный будет еще три недели минимум", — сказала она.
Вечером 12 апреля на Дмитрия Полянина во дворе его дома напали двое неизвестных, ударив сзади арматурой. По словам пострадавшего, он получил ушибы, сотрясение мозга и перелом ребра. Полянин связал инцидент с материалом, посвященным «коммунальным войнам» в столице Среднего Урала, опубликованном в «Областной газете» в январе.
По факту нападения на журналиста возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
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