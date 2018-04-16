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В больницах Прикамья сократят время ожидания приёма узких специалистов
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В больницах Прикамья сократят время ожидания приёма узких специалистов 

АиФ Пермь 25 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Период ожидания приёма узких специалистов в больницах региона планируют сократить до двух недель.
Доступность врачей и организацию приёма пациентов губернатор Пермского края обсудил с главными врачами государственных учреждений здравоохранения региона. В начале совещания Максим Решетников подвёл итоги работы в прошлом году и начале этого года.
«Первая задача была — это увеличение доступности в первичном звене. И мы добились ощутимых результатов. Сейчас существенно увеличилась доступность в поликлиниках, которые первыми вошли в пилотный проект «Новая поликлиника», — сказал глава региона. — В два раза сократилось число обращений жителей края по вопросам доступности участковых. Задача на этот год — решить вопрос с узкими специалистами. Нужно сделать так, чтобы попасть на прием к ним можно было в течение 14 дней после обращения».
Одним из инструментов в решении вопроса доступности медицинских услуг является объединение медучреждений в территориях. Главврач больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Лопатин рассказал, что объединились Больница Коми-Пермяцкого округа, Кудымкарская Центральная районная больница и станция скорой помощи. При этом, по словам руководителя, ни один представитель медперсонала не потерял работу.
«Самое важное, что пациенты и жители почувствовали большую доступность медицинских услуг. Теперь при выходе узких специалистов в отпуск пациентов записывают к необходимым врачам на другом участке — то есть люди могут получать необходимую им услугу, — пояснил Сергей Лопатин. — Предполагаемая экономия, которая получится за счёт всех мероприятий, превысит 51,1 миллион рублей в год. Деньги пойдут на увеличение оплаты труда медработников, улучшение материально-технической базы».
Напомним, региональная программа «Новая поликлиника» начала действовать весной 2017 года. В ней приняли участие 12 поликлиник, с ноября 2017 года опыт пилотных медучреждений переняли все поликлиники региона.
В региональном бюджете на 2018 год и 2019-2020 годы предусмотрен рост финансирования программы «Комфортное здравоохранение». По сравнению с 2017 годом оно будет увеличено на 13,5%. Деньги, в частности, направят на развитие и укрепление материальной базы поликлиник, и повышение доступности медпомощи.
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