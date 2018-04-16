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«Газпром» планирует за год построить 11 газопроводов в Курской области
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«Газпром» планирует за год построить 11 газопроводов в Курской области 

ТАСС 51 минуту назад
КУРСК, 16 апреля. /ТАСС/. "Газпром" планирует в 2018 году начать строительство 11 газопроводов в населенных пунктах Курской области, что позволит газифицировать 66 сел и деревень региона. Планы обсуждались сегодня во время рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Курской области Александра Михайлова, сообщили в пресс-службе компании.
"В 2018 году в программе газификации регионов РФ «Газпромом» предусмотрено финансирование начала строительства 11 газопроводов в Курской области. Они позволят газифицировать 66 населенных пунктов", — уточнили в пресс-службе.
Всего за 13 лет компания инвестировала в газификацию региона более 7 млрд руб. Построено 97 газопроводов общей протяженностью свыше 1600 км, что позволило увеличить уровень газификации Курской области с 54,2% до 82,3%.
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