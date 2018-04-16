«Газпром» планирует за год построить 11 газопроводов в Курской области

"В 2018 году в программе газификации регионов РФ «Газпромом» предусмотрено финансирование начала строительства 11 газопроводов в Курской области. Они позволят газифицировать 66 населенных пунктов", — уточнили в пресс-службе.

Всего за 13 лет компания инвестировала в газификацию региона более 7 млрд руб. Построено 97 газопроводов общей протяженностью свыше 1600 км, что позволило увеличить уровень газификации Курской области с 54,2% до 82,3%.