Вандалы выпилили болгаркой ограду могилы купца-старообрядца в Казани 

Несколько секций двухметровой кованой ограды семейной могилы Павла Григорьевича Суслова исчезли с территории старообрядческих захоронений Арского кладбища Казани. Суслов — уроженец Нижегородской губернии. О краже ограды в беседе с «Татар-информ» рассказал духовный настоятель Казанской старообрядческой общины Старо-Поморского согласия отец Александр (Хрычев). По словам настоятеля, старообрядцы своими силами проверяют территорию кладбища, заботятся о часовне и склепе Шамова. Такие проверки проходят еженедельно, потому пропажу заметили почти сразу. Ограды, как отмечает отец Александр, не стало перед Пасхой — в Лазареву субботу. Кстати, по его словам, это не первый акт вандализма у семейной могилы. В 90-х годах исчезли ажурные кресты.