Еще одну «Копеечку» закроют приставы

Фото с ресурса arenda-trk.ru Вчера мы сообщали о том, что судебные приставы опечатали и приостановили деятельность торгового центра «Копеечка-Динопарк» на улице Растопчина, 57-б за нарушение противопожарных правил. А сегодня стало известно о закрытии еще одной «Копеечки». На этот раз речь идет о 4-этажном торговом центре на улице Большой Нижегородской 88-а.

Напомним, по итогам проверки, проведенной прокуратурой и МЧС в 149 торгово-развлекательных комплексах, в 10 из них были выявлены очень серьезные нарушения, подобные тем, что были допущены в кемеровской «Зимней вишне». С иском о приостановлении деятельности двух «Копеечек» 11 апреля в суд обратился прокурор.

Предварительное судебное заседание по торговому центру на Растопчина намечено на 26 апреля. Однако суд принял обеспечительные меры в виде приостановления эксплуатации объекта. Суд по центру на Большой Нижегородской намечен на 11 мая. Документы в Управление федеральной службы судебных приставов о приостановлении деятельности этой «Копеечки» пока не поступали, но их стоит ждать со дня на день и тогда здание будет также опечатано.

Приведем основные нарушения, допущенные руководством «Копеечки» на Большой Нижегородской:

— Детская игровая зона (клуб «Антошка») торгово-развлекательного центра «Копеечка» размещена на четвёртом этаже, что противоречит нормативным документам по пожарной безопасности (должно быть не выше 2-го этажа);

— Здание не оборудовано автоматической установкой пожаротушения;

— Осуществляется размещение оборудования и других предметов в переходах между торговыми секциями и выходами;

— Запоры дверей эвакуационных выходов 2-го и 4-го этажей не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

— На путях эвакуации (в том числе в проходах, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц) осуществляется размещение различных материалов, изделий, оборудования и других предметов;

— Проведена реконструкция лестничного узла и установка лифта, что не предусмотрено проектом.