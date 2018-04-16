Москалькова просит принять закон о запрете изымать жилье у добросовестных приобретателей

Правительством Российской Федерации в Государственную думу внесен проект федерального закона, которым предлагается дополнить статью 302 ГК РФ положением, запрещающим истребование имущества в собственность публично-правового образования от добросовестного приобретателя-гражданина, и распространить данное положение в том числе на добросовестных приобретателей, которые приобрели имущество безвозмездно", — указывается в документе, где также содержится рекомендация ускорить принятие указанного законопроекта.

Вместе с тем в докладе омбудсмена отмечается, что упомянутая статья Гражданского кодекса «содержит достаточно размытое определение понятия „добросовестный приобретатель“ и „нуждается в дополнении положениями, устанавливающими критерии добросовестности приобретателей жилья и не допускающими неограниченного усмотрения в процессе правоприменения“.

Внесенный в августе 2017 года правительством РФ законопроект предлагает установить запрет на истребование в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования жилого помещения, выбывшего из собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, от добросовестного приобретателя-гражданина. Данное положение распространяется в том числе на добросовестных приобретателей, которые приобрели имущество безвозмездно. Реализация предлагаемых законопроектом решений позволит избежать ситуаций, при которых добросовестный приобретатель жилого помещения лишается принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения. При этом у органов власти сохраняется право регрессного требования к лицам, виновным в незаконном выбытии такого имущества.