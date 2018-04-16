Первая новая разметка на дорогах Ижевска появится к 1 мая

Ижевск. Удмуртия . Первая новая разметка на дорогах Ижевска появится к 1 мая. На остальных участках проезжей части ее нанесут, как только установятся постоянные круглосуточные плюсовые температуры, написал на своей странице Вконтакте глава города Юрий Тюрин

«Первая разметка появится на улице Пушкинской к 1 мая», — написал градоначальник.

Отметим, что торги по определению подрядчика на нанесение разметки выиграл «Комбинат благоустройства Первомайский». До конца месяца с ним будет заключён муниципальный контракт.