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Первая новая разметка на дорогах Ижевска появится к 1 мая
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Первая новая разметка на дорогах Ижевска появится к 1 мая 

ИА «Сусанин» 53 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Первая новая разметка на дорогах Ижевска появится к 1 мая. На остальных участках проезжей части ее нанесут, как только установятся постоянные круглосуточные плюсовые температуры, написал на своей странице Вконтакте глава города Юрий Тюрин.
«Первая разметка появится на улице Пушкинской к 1 мая», — написал градоначальник.
Отметим, что торги по определению подрядчика на нанесение разметки выиграл «Комбинат благоустройства Первомайский». До конца месяца с ним будет заключён муниципальный контракт.
ИА «Сусанин»: последние новости
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