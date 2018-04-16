Ещё
В рыбном порту Мурманска во время работ нашли артиллерийский снаряд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В рыбном порту Мурманска во время работ нашли артиллерийский снаряд 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Мурманском морском рыбном порту обнаружили артиллерийский снаряд, вероятно, времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в понедельник, 16 апреля, ТАСС представитель порта.
По его словам, скорее всего снаряд поднял из Кольского залива кран при дноуглубительных работах, а позже его обнаружили рабочие возле одного из причалов. Судов в это время поблизости не было. Идентификацией и утилизацией найденного снаряда будут заниматься военные сапёры.
Раньше в Мурманске такие находки уже случались: около 2-х лет назад во время капитального ремонта центральной гостиницы на главной площади города в земле нашли авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны.
Парламентская газета: последние новости
Каким будет ответ на ракетный удар по Сирии? Американская торговая палата в России получает много обращений в связи с санкциями США США утверждают, что ни одна из ракет не была сбита сирийскими ПРО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии249
Трамп предъявил России новое обвинение357
МИД предупредил россиян об угрозе31
Ответ США признали губительным для россиян142
Кремль призвал россиян не играть в прятки521
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение