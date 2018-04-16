В рыбном порту Мурманска во время работ нашли артиллерийский снаряд

В Мурманском морском рыбном порту обнаружили артиллерийский снаряд, вероятно, времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в понедельник, 16 апреля, ТАСС представитель порта.

По его словам, скорее всего снаряд поднял из Кольского залива кран при дноуглубительных работах, а позже его обнаружили рабочие возле одного из причалов. Судов в это время поблизости не было. Идентификацией и утилизацией найденного снаряда будут заниматься военные сапёры.