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Почти 2 тыс. заявок на получение парковочных разрешений для многодетных семей подали москвичи 9-15 апреля
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Почти 2 тыс. заявок на получение парковочных разрешений для многодетных семей подали москвичи 9-15 апреля 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Почти 2 тыс. заявлений на получение парковочных разрешений для многодетных семей подали москвичи с 9 по 15 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
«За минувшую неделю москвичи подали 1 тыс. 972 заявления на получение парковочных разрешений для многодетных семей. Напомним, что оставить заявку можно через портал мэра и правительства Москвы, а также обратившись в районный многофункциональный центр», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наибольшей популярностью среди многодетных семей, которые хотели оформить парковочные разрешения, в указанный период пользовался центр госуслуг района Выхино-Жулебино. Его посетили 29 человек. Еще 28 горожан обратились в центре госуслуг района Марьино. В центре госуслуг районов Северное Тушино и Южное Тушино были оформлены 22 заявления.
«Разрешение многодетной семьи дает право на бесплатную парковку в пределах всей зоны платных городских парковок ежедневно и круглосуточно. Получить такое разрешение может один из родителей (усыновителей) в многодетной семье на зарегистрированное на него транспортное средство. Подать заявление на продление парковочного разрешения можно не ранее, чем за два месяца до окончания действия предыдущего», — заключили в пресс-службе.
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