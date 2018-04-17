Что изменится в работе платных парковок Москвы

Александр Иванович, в Сан-Франциско менялись тарифы 11 раз, пока нашли баланс между спросом и свободными местами на парковках. Москва не планирует в ближайшее время повысить тарифы?

Александр Гривняк : Последний раз город повышал тарифы в декабре 2016 года. Мы долго готовились к этому, консультировались с экспертами. Считаем, что менять тарифы пока нецелесообразно — они работают. И свободные места есть. И если прежде автомобилисты оставляли машины на два, три часа, то сейчас среднее время стоянки снизилось до часа двадцати минут. А в зонах с тарифом за 200 рублей — до часа. Это очень хороший результат.

Москвичам нравится бесплатная парковка по воскресеньям. Вот бы еще в субботу было так же, говорят многие…

Александр Гривняк: Субботний трафик в Москве сопоставим по загруженности дорог срабочими днями. Отменять плату нельзя, машин прибавится столько, что по городу будет не проехать.

Самый болезненный вопрос с парковками в Москве — дефицит стоянок у медучреждений. Запретили стоянку даже у центрального детского травмпункта на Полянке. Как маме донести ребенка со сломанной ногой, если рядом невозможно машину поставить?

Александр Гривняк: Большую Полянку реконструировали в ходе работ по «Моей улице», и вообще убрали парковочные места. Но там можно встать на Бродниковом, Полянском переулках, на Малой Якиманке. Кроме того, транспортные средства маломобильных граждан должны запускать на территорию медучреждений. Мы всегда стараемся найти возможность организовать социальные места. Но если все места сделать бесплатными, они будут всегда заняты.

В виде эксперимента два года назад в центре Москвы ввели несколько десятков парковочных мест только для резидентов. Будет увеличено их количество?

Александр Гривняк: Они оказались востребованы у горожан. Получаем заявки от жителей и муниципальных депутатов на создание таких мест и организуем их, где необходимо. Это текущая работа. Сейчас в Москве организовано порядка 160 таких мест.

Недавно двое пожилых москвичей забыли вовремя продлить парковочное разрешение. В результате задолжали более 80 тысяч рублей за парковку — деньги для них неподъемные. Почему бы не напоминать жителям, что разрешение кончается?

Александр Гривняк: Да, мы планируем отправлять москвичам такое напоминание. Но просим москвичей и самих следить за сроками действия разрешений. Вы же, собираясь в отпуск, помните, что с просроченным паспортом за рубеж не выпустят.

Заммэра по транспорту Максим Ликсутов сообщил недавно, что в приложении «Парковки Москвы» появятся коммерческие стоянки. Зачем они там нужны?

Александр Гривняк: На нашей карте отражены многие коммерческие паркинги и их тарифы. Хотим, чтобы автомобилисты могли видеть свободные места и на них. Так удобнее строить маршрут для передвижения по городу.

А самим владельцам коммерческих стоянок это надо?

Александр Гривняк: Многие готовы сотрудничать. Но у каждого из них свое оборудование, программное обеспечение. Поэтому нужна работа по их интеграции. Будем постепенно подключать новые торговые и бизнес-центры.

Много вообще в городе нарушений правил парковки?

Александр Гривняк: Их количество постоянно снижается. В частности, за два года количество эвакуаций снизилось на 9% — раньше их было примерно 800-900 в день, сейчас — около 750. У многих автовладельцев выработалось правило: не нарушаю я, не нарушает другой. Это можно видеть на той же Тверской, Бульварном кольце.

В прошлом году Москва объявила о решении отказаться от коммерческих эвакуаторов и купить свои. Не передумали?

Александр Гривняк: Нет. С одной фирмой, как известно, контракт на эвакуацию уже расторгнут из-за несоблюдения договора и обилием жалоб от граждан. Со второй организацией договор истекает осенью. К этому моменту постепенно закупим новые эвакуаторы, и до конца года коммерсантов не останется. В целом эвакуаторов будет меньше, чем сейчас: вместо 150, что были у подрядчиков, купим 98.

Много остается на штрафстоянках невостребованных машин?

Александр Гривняк: Машины там копились не один день. Многие достались нам «по наследству», когда пять лет назад мы только начинали работать. Сейчас их более тысячи. По закону мы должны через суд признавать их бесхозными, а затем реализовывать на торгах (доход при этом идет в бюджет города) или утилизировать. Суды признали бесхозяйными 132 автомобиля, из них в конце 2017 года утилизировано порядка 30 бесхозных транспортных средств.

Через какое время вы начинаете исковое производство?

Александр Гривняк: По истечении трех месяцев. Разыскиваем собственников, обращаемся в полицию. Если не находим, готовим документы для передачи материалов в суд. Иногда люди сами приходят и просят признать транспорт бесхозным. Таких авто много. Как правило, это старые машины. Так что мы своего рода санитары города.

Одно время было много любителей закрывать разными способами номера машин, чтобы не платить за парковку…

Александр Гривняк: Теперь это единичные случаи. Все неопознанные машины перемещаем в рамках решения антитеррористической комиссии. Если в начале работы перемещений было до 30 в день, то сейчас — не более, за год переместили порядка 3 тысяч машин. А если и не эвакуируем, то штраф владельцу, скорее всего, все равно придет — машину без номеров вычислят видеокамеры.

Какие ошибки автомобилисты делают чаще всего при оплате парковки?

Александр Гривняк: Ошибка в основном одна и та же — водители забывают вводить номер региона, либо вводят цифры номера с ошибкой. Мы доработали мобильное приложение, и теперь номер машины заполняется по шаблону, где код региона должен быть введен обязательно.

Потом такой штраф возможно опротестовать, или в любом случае придется оплатить?

Александр Гривняк: Обжаловать можно любой штраф. Но чаще всего идентифицировать ошибочный платеж нельзя. Поэтому очень прошу автомобилистов быть внимательными при оплате.