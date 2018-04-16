Остались без денег и кухонных гарнитуров: владелец мебельного магазина «кинул» тюменцев на крупную сумму 

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Потоп в ЖК «Комарово»: талая вода затекает автобусы и глушит машины

Пенсионерку, пропавшую зимой, нашли мертвой в селе под Тюменью

Отсыпали щебнем и забыли: в управе КАО рассказали, когда на улице Технической появится асфальт