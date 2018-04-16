Остались без денег и кухонных гарнитуров: владелец мебельного магазина «кинул» тюменцев на крупную сумму 

В неприятную ситуацию попали больше полусотни жителей нашего города, решив прикупить себе новые шкафы, диваны и кухонные гарнитуры в магазине «Про-мебель» на Молодёжной, 80А. Предоплату покупатели внесли, а вот взамен ничего не получили. Директор изредка отвечает на звонки возмущённых горожан, обещая, что свои заказы тюменцы получат, но позже. Сам магазин закрыт и опечатан. — Кухню свою в этом злополучном магазине я заказала 15 февраля, внесла предоплату 20 тысяч рублей. Мне пообещали, что к 3 апреля гарнитур нам уже привезут, но жду до сих пор. Деньги мне возвращать никто не собирается, как и ещё 60 другим покупателям. От продавцов ТЦ «Большая ярмарка» узнала, что возмущённые люди приходили к павильону №8, где находится этот мебельный, ещё с января. После того, как массово начали поступать от нас всех заявления в полицию, торговую точку закрыли и опечатали, — рассказала нам Екатерина Лавреньева, которая надеется вернуть обратно деньги за покупку. Тюменка также выяснила, что владелец мебельного магазина Сергей Зырянов проводил сделки вместе со своей супругой Анной. Девушка оформляла заказы, брала предоплату, а её муж закидывал полученные деньги себе на счёт. — На днях беседовала с директором по телефону. Он заявил, что менеджерам сейчас некогда, но кухонный гарнитур мне привезут. Позже. Точную дату он назвать не смог. И нас таких много. Знаю, что ждёт каждый день доставку из этого магазина пенсионерка, которая потратила не мебельную обновку для дома все свои накопления. Есть среди обманутых покупателей мужчина, взявший кредит на 120 тысяч рублей. Теперь у него есть долг перед банком и…всё, — уточнила наша собеседница. В полиции нам подтвердили, что заявления от обманутых покупателей в один из отделов полиции поступили. И будут приняты меры по восстановлению справедливости в этой мебельной истории. — В отдел полиции №7 заявления от тюменцев в отношении «Про-мебель» начали поступать ещё в прошлую пятницу, 13 апреля. Обратившихся с просьбой разобраться в ситуации набралось уже больше 10 человек. Сейчас по факту обращения граждан проводится проверка, — уточнила пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина.