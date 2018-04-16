На Неделе Российского Ритейла широко обсудят цифровую трансформацию розничной торговли

По словам Виктора Евтухова, статс-секретаря — заместителя министра промышленности и торговли РФ , Неделя Российского Ритейла, крупнейшее отраслевое мероприятие, является площадкой для налаживания активного диалога между производителями и розничной торговлей, обсуждения законодательных инициатив с практиками ритейла, отраслевыми ассоциациями и союзами, представителями смежных отраслей.

Основной фокус НРР-2018 направлен на «цифровую трансформацию ритейла». По мнению Андрея Карпова, руководителя дирекции форума, председателя правления РАЭРР, текущие вызовы вынуждают ритейлеров серьезно и быстро меняться, кардинально трансформировать бизнес-процессы, использовать для этого новые цифровые возможности. «Подавляющее большинство розничных компаний активно занимается реализацией новых цифровых проектов — это программы лояльности и big date, омниканальность и предикативная аналитика, HR-Tech и очередные новации в государственных системах учета — ЕГАИС 3.0, Меркурий и др. Происходящие изменения затрагивают не только бизнес ритейлеров и поставщиков, они касаются каждого из нас», — отметил он.

В рамках Деловой программы НРР-2018 пройдет более 70 мероприятий с участием руководителей крупнейших розничных компаний и компаний-производителей, отраслевых союзов, представителей экспертного сообщества, федеральных и региональных органов власти.

Экспоненты проходящей в рамках форума выставки RETAIL WEEK EXPO продемонстрирует участникам форума современные ритейл-технологии, новинки торгового оборудование и ИТ-решений для ритейла.

Премия RETAIL WEEK AWARDS отметит успехи наиболее достойных ритейлеров, работающих в России, а также привлечет внимание профессионального сообщества к достижениям в области ритейла за минувший год. В состав экспертного совета включены представители Минпромторга России, Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), Союза независимых сетей России (СНСР), Национальной ассоциации участников сетевой торговли (НАСТ), Nielsen Russia, Deloitte, INFOLine , юридической фирмы «Косенков & Суворов», Ассоциации «Маркетинг в ритейле» POPAI. В этом году RUSSIAN RETAIL AWARDS пройдет в десяти номинациях, а именно, «Ритейл-стартап года»", «Лучший покупательский опыт», «Retail Brand. Коллаборация года», «ИТ проект года в ритейле», «Лучший работодатель года», «Самые эффективные совместные проекты (сети и поставщики)», «Магазин года», Shop Design, «Социальная ответственность», а также «Лучший ТЦ для ритейлера». Анна Лебедева , исполнительный директор ассоциации «Маркетинг в ритейле» POPAI, отметила, что данная премия представляет отличный проект, когда ритейлеры могут сами показать свои сильные стороны и заявить о себе.

Еще одна важная новация НРР — персональный рейтинг TOP RETAIL MANAGERS, который впервые пройдет на площадке НРР 8 июня 2018 года. Целевая аудитория рейтинга — топ менеджмент розничных сетей. TOP RETAIL MANAGERS включает 14 номинации, среди которых «Лицо индустрии», «Генеральное руководство», "Финансовый директор" , «Операционный директор», «Коммерческий директор», «Директор по СТМ», «Директор по маркетингу», «Директор по общественным связям и коммуникациям» и другие. В итоговой таблице рейтинга окажутся 700 менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования. По словам Дениса Васильева, вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), рейтинг TOP RETAIL MANAGERS вносит элемент геймификации и вовлечения сотрудников розничных сетей в процесс выявления лучших менеджеров в отрасли. «Рейтинг выполняет двойную задачу, мотивируя одновременно и сотрудников, и работодателей. Сотрудники мотивируются благодаря дополнительному признанию и наградам. А для сети наличие номинантов в ее составе является показателем ее „звездности“, профессиональности команды», — отметил он.

6 июня 2018 года в рамках Недели российского ритейла пройдет WINE RETAIL FORUM, посвященный тематике винного рынка. Его проведение продолжает инициативы Минпромторга России по развитию современной виноторговли и поддержке продвижения российских вин в торговых сетях. Винный форум соберет собственников и топ-менеджмент региональных розничных сетей, категорийных менеджеров федерального ритейла, руководителей компаний-производителей и поставщиков вина. К участию в Форуме приглашены представители профильных министерств и ведомств. Делегаты смогут познакомиться с мини-экспозицией производителей вин и принять участие в сессиях, посвященных государственному регулированию и технологиям современной виноторговли. Напомним, организаторами НРР выступают Минпромторг России и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР). Со-организаторами винного форума выступят также Информационный центр Wine Retail, Союз сомелье и экспертов России, Союз виноградарей и виноделов России.

Центр закупок сетей на НРР-2018 позволит производителям товаров для розницы провести прямые и индивидуальные переговоры с представителями служб закупок федеральных и региональных розничных сетей.

Впервые организованный Минпромторгом России Всероссийский конкурс «Торговля России 2018» представит на суд авторитетного жюри новые идеи и лучший опыт российской торговли.

Завершит Неделю Российского Ритейла традиционный Кубок по мини-футболу, с участием сотрудников российской розницы и членов их семей, проведение которого в преддверии чемпионата мира по футболу приобретает новый смысл и масштаб.

Подробная информация о мероприятии и регистрация — по ссылке