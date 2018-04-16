На Неделе Российского Ритейла широко обсудят цифровую трансформацию розничной торговли 

Москва, 16 апреля 2018 г. IV международный форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла 2018», организованный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла (РАЭРР), пройдет 6-10 июня 2018 года в Москве, в Центре Международной Торговли (Москва, Краснопресненская наб., 12, под.4).
По словам Виктора Евтухова, статс-секретаря — заместителя министра промышленности и торговли РФ, Неделя Российского Ритейла, крупнейшее отраслевое мероприятие, является площадкой для налаживания активного диалога между производителями и розничной торговлей, обсуждения законодательных инициатив с практиками ритейла, отраслевыми ассоциациями и союзами, представителями смежных отраслей.
Основной фокус НРР-2018 направлен на «цифровую трансформацию ритейла». По мнению Андрея Карпова, руководителя дирекции форума, председателя правления РАЭРР, текущие вызовы вынуждают ритейлеров серьезно и быстро меняться, кардинально трансформировать бизнес-процессы, использовать для этого новые цифровые возможности. «Подавляющее большинство розничных компаний активно занимается реализацией новых цифровых проектов — это программы лояльности и big date, омниканальность и предикативная аналитика, HR-Tech и очередные новации в государственных системах учета — ЕГАИС 3.0, Меркурий и др. Происходящие изменения затрагивают не только бизнес ритейлеров и поставщиков, они касаются каждого из нас», — отметил он.
В рамках Деловой программы НРР-2018 пройдет более 70 мероприятий с участием руководителей крупнейших розничных компаний и компаний-производителей, отраслевых союзов, представителей экспертного сообщества, федеральных и региональных органов власти.
Экспоненты проходящей в рамках форума выставки RETAIL WEEK EXPO продемонстрирует участникам форума современные ритейл-технологии, новинки торгового оборудование и ИТ-решений для ритейла.
Премия RETAIL WEEK AWARDS отметит успехи наиболее достойных ритейлеров, работающих в России, а также привлечет внимание профессионального сообщества к достижениям в области ритейла за минувший год. В состав экспертного совета включены представители Минпромторга России, Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), Союза независимых сетей России (СНСР), Национальной ассоциации участников сетевой торговли (НАСТ), Nielsen Russia, Deloitte, INFOLine, юридической фирмы «Косенков & Суворов», Ассоциации «Маркетинг в ритейле» POPAI. В этом году RUSSIAN RETAIL AWARDS пройдет в десяти номинациях, а именно, «Ритейл-стартап года»", «Лучший покупательский опыт», «Retail Brand. Коллаборация года», «ИТ проект года в ритейле», «Лучший работодатель года», «Самые эффективные совместные проекты (сети и поставщики)», «Магазин года», Shop Design, «Социальная ответственность», а также «Лучший ТЦ для ритейлера». Анна Лебедева, исполнительный директор ассоциации «Маркетинг в ритейле» POPAI, отметила, что данная премия представляет отличный проект, когда ритейлеры могут сами показать свои сильные стороны и заявить о себе.
Еще одна важная новация НРР — персональный рейтинг TOP RETAIL MANAGERS, который впервые пройдет на площадке НРР 8 июня 2018 года. Целевая аудитория рейтинга — топ менеджмент розничных сетей. TOP RETAIL MANAGERS включает 14 номинации, среди которых «Лицо индустрии», «Генеральное руководство», "Финансовый директор", «Операционный директор», «Коммерческий директор», «Директор по СТМ», «Директор по маркетингу», «Директор по общественным связям и коммуникациям» и другие. В итоговой таблице рейтинга окажутся 700 менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования. По словам Дениса Васильева, вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), рейтинг TOP RETAIL MANAGERS вносит элемент геймификации и вовлечения сотрудников розничных сетей в процесс выявления лучших менеджеров в отрасли. «Рейтинг выполняет двойную задачу, мотивируя одновременно и сотрудников, и работодателей. Сотрудники мотивируются благодаря дополнительному признанию и наградам. А для сети наличие номинантов в ее составе является показателем ее „звездности“, профессиональности команды», — отметил он.
6 июня 2018 года в рамках Недели российского ритейла пройдет WINE RETAIL FORUM, посвященный тематике винного рынка. Его проведение продолжает инициативы Минпромторга России по развитию современной виноторговли и поддержке продвижения российских вин в торговых сетях. Винный форум соберет собственников и топ-менеджмент региональных розничных сетей, категорийных менеджеров федерального ритейла, руководителей компаний-производителей и поставщиков вина. К участию в Форуме приглашены представители профильных министерств и ведомств. Делегаты смогут познакомиться с мини-экспозицией производителей вин и принять участие в сессиях, посвященных государственному регулированию и технологиям современной виноторговли. Напомним, организаторами НРР выступают Минпромторг России и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР). Со-организаторами винного форума выступят также Информационный центр Wine Retail, Союз сомелье и экспертов России, Союз виноградарей и виноделов России.
Центр закупок сетей на НРР-2018 позволит производителям товаров для розницы провести прямые и индивидуальные переговоры с представителями служб закупок федеральных и региональных розничных сетей.
Впервые организованный Минпромторгом России Всероссийский конкурс «Торговля России 2018» представит на суд авторитетного жюри новые идеи и лучший опыт российской торговли.
Завершит Неделю Российского Ритейла традиционный Кубок по мини-футболу, с участием сотрудников российской розницы и членов их семей, проведение которого в преддверии чемпионата мира по футболу приобретает новый смысл и масштаб.
Участниками Недели Российского Ритейла в 2018 году стали многие ведущие российские и международные компании, такие как Coca-Cola, Х5 Retail Group, Leader Team, Checkpoint, Interactive Group, Deloitte и другие. В числе информационных партнеров форума — ТАСС, РБК, AK&M, а также ведущие отраслевые СМИ.
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