Власти карельского моногорода Костомукша планируют привлечь 3,4 млрд рублей за счет ТОР

ПЕТРОЗАВОДСК , 16 апреля. / ТАСС /. Власти карельского моногорода Костомукша рассчитывают привлечь 3,4 млрд рублей инвестиций после получения статуса территории опережающего развития (ТОР), сообщила в понедельник ТАСС начальник городского управления экономического развития Зоя Бубнова.

"За счет создания территории опережающего социально-экономического развития в Костомукше планируется привлечь инвестиции в объеме 3,4 млрд рублей. Есть шесть потенциальных резидентов", — сказала Зоя Бубнова.

По ее словам, инвесторы планируют реализовать проекты, связанные с переработкой древесины, производством пеллет (топливных гранул), туризмом. Ожидается, что за счет инвестпроектов будет создано 426 новых рабочих мест.

Артур Парфенчиков. Как рассказал ТАСС вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов, 5 апреля заявку Костомукши на получение статуса ТОР одобрила Комиссия по вопросам создания и развития территорий опережающего социально-экономического Минэкономразвития РФ . «Это правильно, что Костомукша получила подтверждение, потому что она самая, наверно, оптимально подходящая, так же как и Кондопога. Мы сейчас смотрим и все оставшиеся моногорода и там, где видим реальные перспективы, инвестиции, и дальше будем выходить с заявками», — отметил глава Карелии

На территории республики находится 11 моногородов, большинство из которых связаны с деятельностью градообразующих предприятий, относящихся к лесопромышленному и горнопромышленному комплексам. В настоящее время статус ТОСЭР имеют монопоселения Кондопога и Надвоицы.