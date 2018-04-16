Власти карельского моногорода Костомукша планируют привлечь 3,4 млрд рублей за счет ТОР 

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 апреля. /ТАСС/. Власти карельского моногорода Костомукша рассчитывают привлечь 3,4 млрд рублей инвестиций после получения статуса территории опережающего развития (ТОР), сообщила в понедельник ТАСС начальник городского управления экономического развития Зоя Бубнова.
"За счет создания территории опережающего социально-экономического развития в Костомукше планируется привлечь инвестиции в объеме 3,4 млрд рублей. Есть шесть потенциальных резидентов", — сказала Зоя Бубнова.
По ее словам, инвесторы планируют реализовать проекты, связанные с переработкой древесины, производством пеллет (топливных гранул), туризмом. Ожидается, что за счет инвестпроектов будет создано 426 новых рабочих мест.
Как рассказал ТАСС вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов, 5 апреля заявку Костомукши на получение статуса ТОР одобрила Комиссия по вопросам создания и развития территорий опережающего социально-экономического Минэкономразвития РФ. «Это правильно, что Костомукша получила подтверждение, потому что она самая, наверно, оптимально подходящая, так же как и Кондопога. Мы сейчас смотрим и все оставшиеся моногорода и там, где видим реальные перспективы, инвестиции, и дальше будем выходить с заявками», — отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Костомукша — самый молодой город Карелии. Он находится в 30 км от границы с Финляндией и получил статус города в 1983 году. В моногороде проживают 29 тыс. человек. Градообразующим предприятием является горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш», входящий в ПАО «Северсталь».
На территории республики находится 11 моногородов, большинство из которых связаны с деятельностью градообразующих предприятий, относящихся к лесопромышленному и горнопромышленному комплексам. В настоящее время статус ТОСЭР имеют монопоселения Кондопога и Надвоицы.