Схема организации дорожного движения обойдется Калуге в 10,1 миллиона рублей 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексная схема организации дорожного движения и съема планирования пассажирских перевозок в Калуге будут подготовлены после того, как будет проведен социологический опрос калужан, проанализированы транспортные потоки и пассажирский трафик. Это займет около десяти месяцев и обойдется Калуге в 10,1 миллиона рублей, сообщил 16 апреля членам комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству первый заместитель городского головы-начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев. Разработкой этой документации будет заниматься выигравшая соответсвующий конкурс воронежская компания ООО «ДорМостПроект». Социологическое исследование уже ведется. В том числе — через сайт городской управы, которая попросила калужан назвать наиболее проблемные с точки зрения их пропускной способности, состояния покрытия и тротуаров участки дорог Калуги, перечислить улицы, на которых, по их мнению, есть возможность построить велосипедные дорожки и автопарковки. В горуправе также попросили назвать адреса остановок общественного транспорта, на которых отсутствуют павильоны и дорожные знаки. На заседании комитета депутаты также поддержали предложения присвоить звание «Почётный гражданин города Калуги» Михаилу Краснопивцеву, занести в «Книгу Почёта» имя Полины Ванеевой и наградить Знаком «За личный вклад в развитие Калуги» начальника управления по работе с населением Ингу Грибанскую. Были одобрены и кандидатуры на присвоение звания «Заслуженный работник города Калуги». Фото пресс-службы городской думы Калуги Кроме того, депутаты поддержали предложения по постановке на учет бесхозного имущества водопроводные, канализационные, электрические сети и сети теплоснабжения, водонапорные башни и артезианские скважины в деревнях Григоровка, Домажирово, Починки и Муратовка, а также трансформаторные подстанции в Калуге, деревне Мстихино и семь квартир в поселке Резвань. Были одобрены и сделки двум муниципальным унитарным предприятиям. Управлению комплексного обслуживания населения — по выбору исполнителя на право заключения контракта на оказание услуг по обращению с ТКО на 2,1 миллиона рублей, УКТ — договоры с ООО «Ярнет» и «Макснет Системы» на предоставление для коммерческого использования опор контактной сети на сумму 1,3 миллиона и 3,3 миллиона рублей соответственно.