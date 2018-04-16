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В Приангарье на льду реки произошел разлив нефтепродуктов
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В Приангарье на льду реки произошел разлив нефтепродуктов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сельчане Звездного вчера заметили маслянистые пятна на льду реки Ния возле места ее впадения в реку Таюра. Кроме того, следы разлива нефтепродуктов заметили на улице поселка. «На тяговой подстанции станции Звездная вчера произошла утечка талых вод, загрязненных трансформаторным маслом. Железнодорожники активно работают над предотвращением загрязнения окружающей среды. Расследование происшествия ведется в установленном порядкн специально созданной комиссией», — сообщили в пресс-службе компании. Площадь загрязнений точно пока не установлена. В пресс-службе МЧС по Приангарью корреспонденту «ФедералПресс» сообщили, что об утечке им ничего не известно.
Фото РИА Новости
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