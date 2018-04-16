В центре парламентариев прошел «Тотальный диктат»

14 апреля «Тотальный диктант» прошел в Центре молодежного парламентаризма по адресу: ул. Каховка, д 21.

В субботу, 14 апреля, в Центре молодежного парламентаризма для жителей района Зюзино и для всех желающих был организован пятнадцатый по счету и третий для района «Тотальный Диктант». Мероприятие организовали сотрудники центра и члены Молодежной палаты Зюзино: Екатерина Раззакова, Максим Стрельчук и Мария Петрухина. Текст диктанта прочитала актриса и телеведущая прогноза погоды Алина Засобина. Она превосходно справилась со своей задачей.

После диктанта сотрудник федеральной сети образовательных центров для школьников провела познавательный мастер-класс «Как развивать свою память. Несколько практических методов запоминания слов», который очень заинтересовал его участников, многие даже обменялись с тренером телефонами.

В этом году диктант проходил почти в тысяче городов России и мира, также в горах Кавказа, на полярных станциях в Антарктиде и на международной космической станции. В этом году столицей диктанта стал Владивосток

Фото с сайта Центра молодежного парламентаризма.