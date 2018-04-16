Адвокаты будут проходить в СИЗО по новым правилам

ФСИН России разработала проект новой инструкции об организации пропускного режима в административных зданиях и на объектах уголовно-исполнительной системы.

Документом предполагается ввести единый пропускной режим работников УИС, госслужащих, граждан и транспортных средств на объекты УИС. Устанавливается, что пройти в режимную зону можно будет лишь по служебным удостоверениям ФСИН, по временным или электронным пропускам. При этом образцы удостоверений, пропусков и даже подписей начальников должны постоянно находиться на контрольно-пропускных пунктах.

В будни с 9 до 17 часов, согласно проекту приказа, разрешается проходить на объекты адвокатам — по удостоверениям адвоката, а также нотариусам — по предъявлении документов, подтверждающих их полномочия и удостоверяющих их личность. Без специального разрешения смогут попадать на территорию объектов УИС президент РФ, председатель правительства РФ , уполномоченный по правам человека, главы органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ , сенаторы и депутаты Госдумы , прокуроры и др. Начальникам подразделений ФСИН можно будет навещать подведомственные учреждения круглосуточно. Запрещается пропускать в эти учреждения детей до 14 лет, за исключением их прохода на организуемые ФСИН культурно-массовые мероприятия в сопровождении одного из родителей.

Лица, имеющие документы для прохода на объекты УИС, могут вносить и выносить личные вещи. При этом сотрудники ФСИН вправе будут осматривать эти вещи и осуществлять контроль за посетителями с применением технических средств. Крупногабаритные предметы, размером более 50x30x50 см должны будут предъявляться для осмотра в обязательном порядке. Не разрешат вносить на территорию объектов УИС оружие (за исключением служебного), боеприпасы, электрошокеры, наркотики, алкоголь, пиротехнические устройства, легковоспламеняющиеся, ядовитые и другие вещества.

Без осмотра на территорию объектов УИС смогут проходить и проезжать сотрудники Государственной фельдъегерской службы России, автомобили со спецпропусками, инкассаторские или с дипломатическими номерами. «Смягчение» порядка допускается при возникновении чрезвычайных ситуаций — в таких случаях лица, находящиеся на объектах УИС, будут покидать их без проверки служебных удостоверений и документов. Без осмотра и предъявления документов пустят при ЧП на территорию УИС машины пожарной охраны, службы газа, скорой, неотложной и ветеринарной помощи. При этом охрана всё же должна будет зарегистрировать их въезд в журнале, а при выезде — осмотреть автомобили.