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Желание РПЦ повысить пенсионный возраст для священников объяснил Всеволод Чаплин
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Желание РПЦ повысить пенсионный возраст для священников объяснил Всеволод Чаплин 

360tv.ru 1 час назад
Руководство Русской Православной Церкви (РПЦ) поддержало повышение пенсионного возраста для священнослужителей, который составляет 75 лет. Всеволод Чаплин, экс‐глава Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, объяснил желание РПЦ. Об этом сообщило ИА НСН.
Разница между зарплатой и пенсией бывает большой, и человек, не имеющий руководящей позиции, буквально оказывается без средств к существованию. К сожалению, многие священнослужители держатся за штатные и руководящие должности именно потому, что понимают: оказавшись на пенсии, они будут жить подаяниями
— Всеволод Чаплин.
Он подчеркнул, что для священника важна возможность совершать богослужения, вне зависимости от того, какую должность он занимает.
В марте текущего года стало известно, что на реставрацию Казанского собора в  Санкт-Петербурге
выделят более 34 миллионов рублей.
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