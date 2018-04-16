Желание РПЦ повысить пенсионный возраст для священников объяснил Всеволод Чаплин

Руководство Русской Православной Церкви (РПЦ) поддержало повышение пенсионного возраста для священнослужителей, который составляет 75 лет. Всеволод Чаплин , экс‐глава Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, объяснил желание РПЦ. Об этом сообщило ИА НСН.

Разница между зарплатой и пенсией бывает большой, и человек, не имеющий руководящей позиции, буквально оказывается без средств к существованию. К сожалению, многие священнослужители держатся за штатные и руководящие должности именно потому, что понимают: оказавшись на пенсии, они будут жить подаяниями

— Всеволод Чаплин.

Он подчеркнул, что для священника важна возможность совершать богослужения, вне зависимости от того, какую должность он занимает.

В марте текущего года стало известно, что на реставрацию Казанского собора в Санкт-Петербурге

выделят более 34 миллионов рублей.