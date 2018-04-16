Копань или лечебное озеро: в Евпатории застройщик ликвидирует водоем

СИМФЕРОПОЛЬ , 16 апр — РИА Новости Крым . В Евпатории незаконно засыпают строительным мусором Малое Ялы-Мойнакское озеро, возле которого будет построен многоэтажный комплекс. Об этом сообщил директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

"На берегу озера строится комплекс из семи многоэтажных домов. По проекту застройки озеро практически исчезнет с поверхности земли, останется лишь небольшое зеркальце. Хотя объект внесен в федеральный реестр водных объектов под номером 64К. Ликвидировать водоем или сокращать его площадь никто не может", — пояснил Пукалов.

По его словам, в день приезда экспертов-экологов работы на берегу озера приостановились, но уже на следующий день снова начали ходить грузовики, пересыпая «инертные грунты и строительный мусор на урез воды».

"Я написал заявление в полицию с просьбой пресечь противоправные действия. Есть результаты проверки, подтверждающей, что это мусор, который складируется в озере. Я знаю, что министерство экологии уже подало в суд. У суда прямо сейчас можно запросить арест техники на приостановку деятельности", — добавил общественник.

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов считает беспокойство общественной организации неуместной, так как водоем не представляет собой никакой ценности и не является лечебным. По данным руководителя города, застройщик проводит очистку территории, озера. Строительная компания намерена превратить «копань» в «реальное озеро с циркуляцией воды». Сейчас, утверждает мэр, водоем представляет собой болото со строительными материалами на дне.

"Это копань — искусственно выкопанный водоем во время строительства линии пионерских лагерей, которые находятся в поселке Заозерное. Эта копань радиоактивная, потому что там щебень, арматура, гранит", — заявил глава Евпатории РИА Новости Крым.

С 28 марта по 16 апреля проходила вторая «Крымская экологическая экспедиция», организованная «Зеленым патрулем». На протяжении трех недель эксперты проводили проверки во всех регионах полуострова. Первая «экспедиция» организации работала в Крыму в июне-июле 2014 года. В ходе нее были обследованы все районы Крыма и Севастополя , оценивалось качество питьевой воды, очистка коммунальных стоков, загрязнение атмосферного воздуха и почв, состояние заповедников и практика обращения с бытовыми отходами.

На данный момент Крым находится на 60-м месте в «Экологическом рейтинге субъектов РФ», Севастополь — на 76 месте.