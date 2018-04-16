На парковке ТЦ Metro в Москве демонтируют знак, запрещающий въезд мотоциклистам

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе организации.

«Metro является одним из арендаторов помещения в торговом комплексе. Обязанности по организации дорожного движения на парковке выполняет собственник комплекса — арендодатель. Получив информацию о наличие данного знака, мы вышли к владельцу площади с предложением о его демонтаже, чтобы обеспечить более комфортный доступ на территорию нашим клиентам».