На парковке ТЦ Metro в Москве демонтируют знак, запрещающий въезд мотоциклистам 

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе организации.
«Metro является одним из арендаторов помещения в торговом комплексе. Обязанности по организации дорожного движения на парковке выполняет собственник комплекса — арендодатель. Получив информацию о наличие данного знака, мы вышли к владельцу площади с предложением о его демонтаже, чтобы обеспечить более комфортный доступ на территорию нашим клиентам».
В Центре организации дорожного движения также пояснили, что знак установлен не на улично-дорожной сети, а на территории торгового центра, и поэтому не входит в компетенцию ЦОДД. Ранее слушатели «Говорит Москва» сообщили, что на парковку торгового комплекса на 1-ой Дубровской улице запретили въезд мотоциклистам.