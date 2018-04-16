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Кремль прокомментировал санкционные устремления против России
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Кремль прокомментировал санкционные устремления против России 

Москва24 51 минуту назад
Фото: Москва24
Санкционные устремления против России приобретают характер навязчивой идеи. Они противоречат международному праву и нормам ВТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными. Считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО", — сказал он, передает РИА Новости.
По словам Пескова, за санкциями скрываются попытки нечестной конкуренции и выдворения российских компаний с международного рынка.
Ранее сообщалось, что США объявят новые санкции против России. Об этом заявила постоянный представитель при ООН Никки Хейли. Она пояснила, что ограничения каснуться компаний, которые якобы имели дело с оборудованием для хим.атаки в Сирии.
Между тем, в нашем МИДе заявили о полном уничтожении сирийского арсенала химоружия. Причем это делалось под международным контролем и в тесном сотрудничестве в том числе с США, которые являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия и не уничтожившей свой арсенал.
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