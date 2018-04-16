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В Коврове школьница выдумала свое похищение, чтобы погулять после школы
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В Коврове школьница выдумала свое похищение, чтобы погулять после школы 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В 12 часов у девочки закончились уроки. Она решила погулять вместе с друзьями, но вместо того, чтобы отпроситься у родителей, школьница выдумала историю о похищении. В 15.30 она позвонила маме. Девочка сказала, что вышла из учебного учреждения и пошла домой, но перед ней остановилась темная машина. Школьницу якобы затащили в салон.
По рассказу, она смогла вырваться на светофоре и забежала в магазин на улице Тургенева. Оттуда дочь смогла позвонить маме. Испуганная женщина позвонила в полицию. Правоохранители объявили перехват. В результате девочка призналась, что похищения не было.
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