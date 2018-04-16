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В Сургутском районе продавщица-стажёр обчистила кассу
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В Сургутском районе продавщица-стажёр обчистила кассу 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
47— летняя жительница одного из посёлков Сургутского района устроилась кассиром в кафе. В период стажировки женщина появилась на работе всего несколько раз, а потом исчезла. После ухода новенькой директор кафе обнаружил недостачу денег в кассе. Женщина украла их для личных целей.
Работодатель сразу же обратился в полицию. Правоохранители нашли воровку по горячим следам. Бывший кассир не стала отпираться и во всём созналась. Теперь за кражу денег из кассы ей может грозить до 2-х лет лишения свободы.
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