В Сургутском районе продавщица-стажёр обчистила кассу

47— летняя жительница одного из посёлков Сургутского района устроилась кассиром в кафе. В период стажировки женщина появилась на работе всего несколько раз, а потом исчезла. После ухода новенькой директор кафе обнаружил недостачу денег в кассе. Женщина украла их для личных целей.

Работодатель сразу же обратился в полицию. Правоохранители нашли воровку по горячим следам. Бывший кассир не стала отпираться и во всём созналась. Теперь за кражу денег из кассы ей может грозить до 2-х лет лишения свободы.