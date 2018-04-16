Соколов: Marubeni хочет участвовать в развитии портов и наземного транспорта РФ

ТОКИО, 16 апреля. / ТАСС /. Японская компания Marubeni рассматривает возможность участия в развитии портов, аэропортов и наземного транспорта на территории России . Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов по итогам встречи с представителями японского бизнеса.

"На встрече с компанией мы обсуждали проекты, связанные и с развитием порта Восточный, и проекты развития в Приморском крае портов Ольга, Рудная Гавань — очень перспективный проект, где компания готова участвовать в качестве частного инвестора совместно, организуя финансовую модель с ФГУП «Росморпорт». Это также проект по развитию угольного терминала на Сахалине в порту Шахтерск совместно с группой ИСТ — доставке угля в строящийся порт по отдельно выделенной линии, — сказал Соколов. — Помимо этого, обсуждался вопрос возможного участия компании в строительстве инфраструктуры для легкорельсового транспорта, так сказать наземного метро, в Воронеже".

По словам министра, обсуждаются разные форматы участия японских инвесторов в проектах в России: финансирование, участие в схемах поставки оборудования, взаимодействие с Росморпортом по возврату инвестиций за счет портовых платежей.

Кроме того, в ходе переговоров с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко и министром государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кэйити Исии было уделено внимание проекту развития аэропорта Хабаровска

"Мы видим нацеленность японской стороны на участие именно японских инвесторов в реализации этого проекта, — отметил Соколов. — На государственном уровне мы проект развития аэропорта Хабаровска поддерживаем, создавая необходимую основу для принятия бизнес-решений".

Проекты

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) — крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Программа комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития «Хабаровск», она направлена на создание на базе аэропорта главного узлового аэропорта-хаба Дальнего Востока и развитие прилегающих к нему территорий. На первом этапе до 2020 года ключевыми этапами реализации проекта является реконструкция аэродрома за 8,2 млрд рублей, 60% работ по которому уже выполнено, развитие терминальной инфраструктуры за 5 млрд рублей и зоны AirCity — строительство гостинично-делового и выставочного комплексов с объемом вложений в общей сложности в 4 млрд рублей.

Marubeni — многопрофильная корпорация, входит в пятерку крупнейших в Японии. В 2017 году Marubeni Corporation и Восточная горнорудная компания — крупнейший в Сахалинской области производитель энергетических углей, подписали меморандум о взаимопонимании.