В библиотеке на 1-й Новокузьминской изобразили подсолнухи в необычной технике

Мастер-класс по пластилинографии состоялся в библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Участники занятия создали картины с пластилиновыми подсолнухами. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.

— На очередном воскресном мастер-классе наши юные читатели изготовили весенние картины в технике пластилинографии. Подсолнухи получились яркие, почти как настоящие, — добавила Анастасия Лунева.

Напомним, что библиотека расположена по адресу 1-я Новокузьминская улица, дом 16, корпус 2. (мю)