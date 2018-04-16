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Александр Буренин ​заявил о завершении пика половодья в Саратовской области
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Александр Буренин ​заявил о завершении пика половодья в Саратовской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На совещании под председательством губернатора Валерия Радаева сегодня ​профильные чиновники доложили ситуацию с паводком в Саратовской области. Зампред правительства Александр Буренин отметил, что опасный пик половодья по всем основным показателям, позади. Чиновник подчеркнул, что в малых реках Медведица, Аткара, Камелик уровень воды пошел на спад. Есть напряженность около русла Хопра. Уровень повысился у Балашова. По словам зампреда, ситуация стабилизировалась в Романовском, Екатериновском, Самойловском районах.
И сейчас подсчитывают ущерб, нанесенный половодьем.
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