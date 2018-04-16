Историю о знаменитом путешественнике увидят зрители в кинотеатре на Люблинской

Во вторник, 17 апреля, в кинотеатре «Молодежный» на Люблинской улице состоится бесплатный показ ленты «Баллада о Беринге и его друзьях», которая рассказывает об известном путешественнике эпохи Петра.

— Начало киносеанса — в 15.00. Вход свободный, но нужна регистрация на сайте сети «Москино», — пояснила методист-администратор по бесплатным благотворительным проектам кинотеатра Анна Болдырева.

Витус Беринг, датчанин по происхождению, прослужил интересам России более 20 лет. В 1725 году по указу Петра I Беринг возглавил Северную экспедицию.

Напомним, что кинотеатр «Молодежный» расположен по адресу улица Люблинская, 11. (то)