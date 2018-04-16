Ещё
Историю о знаменитом путешественнике увидят зрители в кинотеатре на Люблинской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Историю о знаменитом путешественнике увидят зрители в кинотеатре на Люблинской 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Во вторник, 17 апреля, в кинотеатре «Молодежный» на Люблинской улице состоится бесплатный показ ленты «Баллада о Беринге и его друзьях», которая рассказывает об известном путешественнике эпохи Петра.
— Начало киносеанса — в 15.00. Вход свободный, но нужна регистрация на сайте сети «Москино», — пояснила методист-администратор по бесплатным благотворительным проектам кинотеатра Анна Болдырева.
Витус Беринг, датчанин по происхождению, прослужил интересам России более 20 лет. В 1725 году по указу Петра I Беринг возглавил Северную экспедицию.
Напомним, что кинотеатр «Молодежный» расположен по адресу улица Люблинская, 11. (то)
Управа района Марьино: последние новости
О романе в стихах поговорят в районе Марьино Рассказ Делмора Шварца прочитают на Перерве Мастер-класс по вязанию пройдет в районе Марьино
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки348
Трамп предъявил России новое обвинение102
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии136
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Центробанк поменял планы87
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение