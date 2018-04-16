Москалькова обратила внимание на практику незаконного лишения российского гражданства 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ежегодном докладе обратила внимание на практику незаконного лишения российского гражданства в случаях неправильного оформления документов. Текст доклада будет опубликован в "Российской газете".
"Складывающаяся практика фактического лишения гражданства лиц, при оформлении документов которых по вине сотрудников миграционных органов были допущены ошибки, не соответствует позиции Конституционного суда РФ, указавшего, что решение о приобретении человеком гражданства может быть отменено только в случаях отсутствия законных оснований для приобретения российского гражданства и возникновения устойчивой правовой связи лица с РФ", — указано в документе.
В докладе говорится, что «часто паспорта граждан изымаются по причине выдачи с нарушением установленного порядка», но при этом «установить, по какой причине факт выдачи паспорта не отражен в документальных базах миграционных органов, весьма затруднительно».
Москалькова в своем докладе отмечает, что в большинстве случаев российские паспорта изымаются у бывших граждан СССР, и при этом особые трудности возникают у их детей. «Особые трудности возникают у детей, родители которых были лишены паспортов гражданина РФ, выданных в нарушение установленного порядка. В то время как родители вновь проходят процедуру приобретения российского гражданства и получают паспорта, их дети, достигшие совершеннолетия, при самостоятельном приобретении российского гражданства сталкиваются с необходимостью предъявления документов иностранных государств, что в ряде случаев является невыполнимой задачей», — отмечается в докладе.
В нем также говорится о том, что омбудсмен «продолжает получать жалобы на трудности, связанные с приемом в гражданство РФ иностранных граждан, члены семей которых находятся на территории России и являются российскими гражданами», а также указывается на то, что актуальной остается «проблема получения российского гражданства для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, которые, несмотря на имеющиеся основания, позволяющие предположить наличие у них гражданства РФ или предпосылок для его приобретения». Таковых в системе ФСИН РФ, по данным омбудсмена, находится более 40 тыс. человек.
Москалькова считает, что «в ходе совершенствования нормативно-правового регулирования особого внимания требует реализация установленного законом „О гражданстве РФ“ принципа сокращения числа лиц без гражданства, а также обеспечения права на российское гражданство для лиц, владеющих русским языком и тесно связанных с российскими традициями и культурой».