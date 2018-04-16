Москалькова обратила внимание на практику незаконного лишения российского гражданства

"Складывающаяся практика фактического лишения гражданства лиц, при оформлении документов которых по вине сотрудников миграционных органов были допущены ошибки, не соответствует позиции Конституционного суда РФ, указавшего, что решение о приобретении человеком гражданства может быть отменено только в случаях отсутствия законных оснований для приобретения российского гражданства и возникновения устойчивой правовой связи лица с РФ", — указано в документе.

В докладе говорится, что «часто паспорта граждан изымаются по причине выдачи с нарушением установленного порядка», но при этом «установить, по какой причине факт выдачи паспорта не отражен в документальных базах миграционных органов, весьма затруднительно».

Москалькова в своем докладе отмечает, что в большинстве случаев российские паспорта изымаются у бывших граждан СССР, и при этом особые трудности возникают у их детей. «Особые трудности возникают у детей, родители которых были лишены паспортов гражданина РФ, выданных в нарушение установленного порядка. В то время как родители вновь проходят процедуру приобретения российского гражданства и получают паспорта, их дети, достигшие совершеннолетия, при самостоятельном приобретении российского гражданства сталкиваются с необходимостью предъявления документов иностранных государств, что в ряде случаев является невыполнимой задачей», — отмечается в докладе.

В нем также говорится о том, что омбудсмен «продолжает получать жалобы на трудности, связанные с приемом в гражданство РФ иностранных граждан, члены семей которых находятся на территории России и являются российскими гражданами», а также указывается на то, что актуальной остается «проблема получения российского гражданства для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, которые, несмотря на имеющиеся основания, позволяющие предположить наличие у них гражданства РФ или предпосылок для его приобретения». Таковых в системе ФСИН РФ, по данным омбудсмена, находится более 40 тыс. человек.

Москалькова считает, что «в ходе совершенствования нормативно-правового регулирования особого внимания требует реализация установленного законом „О гражданстве РФ“ принципа сокращения числа лиц без гражданства, а также обеспечения права на российское гражданство для лиц, владеющих русским языком и тесно связанных с российскими традициями и культурой».