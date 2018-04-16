Москалькова получила более 5 тыс. жалоб на условия содержания в СИЗО

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Более 5 тыс. обращений по условиям содержания в следственных изоляторах поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2017 году. Об этом говорится в докладе омбудсмена, который будет опубликован в "Российской газете"

"Вместе с тем количество обращений от лиц, содержащихся в УИС, и от граждан в интересах этих лиц возрастает. В 2017 году поступило 5063 обращения, что на 17% больше, чем в 2016 году, из них 100 коллективных, в 2016 году — 253 обращения", — сказала Москалькова, добавив, что такая статистика свидетельствует как о большей требовательности осужденных к условиям содержания, так и о масштабных нарушениях их прав и законных интересов.

"В основном заявители жалуются на ненадлежащие бытовые условия содержания, неудовлетворительное медицинское обеспечение, отказы администрации в переводе в другие исправительные колонии, препятствия при досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания, неправомерное применение персоналом физической силы и специальных средств и другие недостатки их содержания", — отметила Москалькова.