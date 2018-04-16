АСИ и власти Карелии разработают план по улучшению инвестклимата в регионе

"Сегодня мы обсуждали ту работу, которая велась по улучшению инвестиционного климата в республике, и в рамках национального рейтинга, и в рамках достижения целевых моделей. Мы договорились разработать в ближайшее время такой «План быстрых побед» — там, где действительно бизнес видит какие-то узкие места", — сказала она.

Чупшева также сообщила, что на встрече обсуждалась «возможность сотрудничества Карелии с АСИ по реализации инвестиционных проектов с иностранными партнерами». Представители региона рассмотрели, какие проекты им были бы интересны и как Агентство могло бы помочь в структурировании проекта и в привлечении новых партнеров.

По словам Парфенчикова, Карелия является удобным регионом для реализации «пилотных проектов АСИ». " [Карелия удобна], в том числе, для реализации проектов с азиатскими партнерами. Но надо не забывать и про европейских партнеров, и про наши исторические связи с нашим северным соседом — Финляндией . Мы эти возможности Карелии предлагаем использовать и готовы в этом направлении работать", — сказал он.

Глава Карелии отметил, что ранее республика заключила соглашение о торгово-экономическом, социально-культурном и гуманитарном сотрудничестве с провинцией Фуцзянь (Восточный Китай). Регионы будут сотрудничать в сферах ветроэнергетики, переработки леса и камня, машиностроения, пищевой промышленности, туризма, и в ряде других отраслей.

По данным карельских властей, объем инвестиций в основной капитал в республике вырос по итогам 2017 года на 11% и достиг 41,7 млрд рулей. Индекс промышленного производства за 2017 года составил 102,4%.