Признаки диссоциативного расстройства личности

Фото: Pixabay/geraltПризнаки диссоциативного расстройства личностиДиссоциативное расстройство личности — это состояние, при котором человек имеет две или более отдельных личностей. Ранее это было известно как расстройство множественной личности, или раздвоение личности.

МКБ-10 Диссоциативные расстройства (F44)

Диссоциативное расстройство личности

Человек с диссоциативным расстройством зачастую имеет «главную личность», которая может быть пассивной, зависимой и подавленной. Их альтернативные личности могут быть разного возраста и пола и демонстрировать различные настроения и предпочтения. Считается, что эти альтернативные личности по очереди контролируют ситуацию.

Влияние симптомов на качество жизни человека может зависеть от количества изменений, которые он имеет, социального положения и от других состояний здоровья.

Диссоциативное расстройство личности у детей

Дети, которые испытали эмоциональное пренебрежение, сексуальное насилие, имеют повышенный риск развития расстройства. Симптомы у детей с диссоциативным расстройством личности включают:

мучительные сны и воспоминания;

психическое расстройство;

физические реакции на травмы или воспоминания, такие как судороги;

неожиданные изменения в предпочтениях в еде и активности.

Диссоциативное расстройство личности — причины

Диссоциативное расстройство личности чаще развивается в детстве, и его симптомы могут стать более серьезными с течением времени. Но расстройство может развиваться у людей любого возраста, этнической принадлежности, пола и социального происхождения. Самым значительным фактором риска является физическое, эмоциональное или сексуальное насилие в детстве.

Диссоциация или отрыв от реальности может быть способом оградить человека от болезненного психического или физического опыта.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и ряд других психических состояний связаны с диссоциативным расстройством личности. Другие диссоциативные расстройства включают:

диссоциативную амнезию;

деперсонализацию;

острое стрессовое расстройство;

тревогу, дистресс и депрессию.

Диссоциативное расстройство личности — симптомы

Как взрослым, так и детям диагноз расстройства ставится с использованием критериев из диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам. Врач также спросит человека или воспитателя ребенка о симптомах, которые он испытывает, и направит их к специалисту по психическому здоровью.

Чтобы диагностировать диссоциативное расстройство личности, человек должен:

Отображать два или более изменений личностей, которые нарушают поведение, осознание, память, восприятие, познание или чувства;

У него могут быть пробелы в памяти личной информации и повседневных событий, а также прошлых травматических событий;

Имеет симптомы, которые причиняют значительный дистресс в работе и социальной окружающей среде;

У человека может быть амнезия или хаотическое поведение, которое не вызвано употреблением алкоголя или наркотиков.

Некоторые из тестов, используемых для диагностики, включают в себя метод Роршаха.

Диссоциативное расстройство личности — лечение

Диссоциативное расстройство личности обычно лечится психотерапией и фокусируется на:

обучении человека своему состоянию;

повышении осведомленности и терпимости к эмоциям;

работе над контролем импульсов;

предотвращении дальнейшей диссоциации;

управлении текущими отношениями, стрессорами и ежедневным функционированием.

Цель лечения состоит в том, чтобы помочь всем личностям жить и работать вместе гармонично и помочь человеку определить, что заставляет личностей переключаться, чтобы он мог чувствовать себя подготовленным.

Жить с диссоциативным расстройством личности может быть неприятно и страшно. Многим людям не ставят диагноз до тех пор, пока они не станут взрослыми, то есть они могут испытывать годы пугающих симптомов.

Альтернативные личности человека не всегда могут сотрудничать друг с другом. Когда другая личность берет под контроль, человек может «проснуться» в незнакомом месте и не помнить, как он туда попал. Однако, личности могут также работать совместно и помогать человеку справиться с ежедневными ситуациями.

Некоторые люди с диссоциативным расстройством личности также могут страдать от социальных предрассудков. Многие люди знакомы только с тем, что они читали в художественной литературе или видели в фильмах.

Диагностика диссоциативного расстройства личности зачастую занимает много времени и может сопровождаться другими психическими заболеваниями. Социальные стигмы данного расстройства могут привести к тревоге, вине, стыду и депрессии.

У них повышен риск самоповреждения и самоубийства. Правильный диагноз и своевременное лечение имеют важное значение и могут спасти жизнь человека. Лечение диссоциативного расстройство личности может улучшить качество жизни и уменьшить другие проблемы психического здоровья.

