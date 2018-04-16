Курортный сбор не увеличивает базу по прибыли

В середине прошлого года законодатели приняли закон, который повлияет на граждан, предпочитающих отдыхать на отечественных курортах. Итак, начиная с мая текущего года в Крыму , а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях разрешено внедрение курортного сбора.

Его плательщики физлица, которые проживают в данных регионах более суток. Операторами данного сбора являются юрлица и ИП, которые ведут гостиничных бизнес на территории данных субъектов. То есть их задача расчет, взимание и перевод сумм сбора в бюджет.

Данные суммы не являются доходом указанных предпринимателей. В связи с этим величина сбора не включается в базу по прибыли НДС или «упрощенному» налогу.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»