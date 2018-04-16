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Курортный сбор не увеличивает базу по прибыли
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Курортный сбор не увеличивает базу по прибыли 

Время бухгалтера 1 час назад
В середине прошлого года законодатели приняли закон, который повлияет на граждан, предпочитающих отдыхать на отечественных курортах. Итак, начиная с мая текущего года в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях разрешено внедрение курортного сбора.
Его плательщики физлица, которые проживают в данных регионах более суток. Операторами данного сбора являются юрлица и ИП, которые ведут гостиничных бизнес на территории данных субъектов. То есть их задача расчет, взимание и перевод сумм сбора в бюджет.
Данные суммы не являются доходом указанных предпринимателей. В связи с этим величина сбора не включается в базу по прибыли НДС или «упрощенному» налогу.
ПИСЬМО ФНС РФ от 12.04.2018 № СД-4-3/6986@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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